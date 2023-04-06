Авторы Dark and Darker уйдут от free-to-play и предоставят информацию о следующем плейтесте "как только смогут" ©

Dark and Darker отходит от своей первоначальной условно-бесплатной модели, и ее разработчик пообещал объявить о скором проведении плейтеста.

Разработчик Ironmace недавно стал предметом напряженной борьбы. Хотя изначально предполагалось, что плейтест состоится в конце апреля, игра была удалена из Steam в марте прошлого месяца из-за DMCA-запроса, который Ironmace позже назвал "необоснованным".

Однако сейчас разработчик пытается исправить ситуацию. Сегодня один из разработчиков заявил, что они сделают объявление о плейтесте "как только мы сможем", а также извинился за ожидание и неопределенность вокруг плейтеста, который изначально должен был начаться 14 апреля.

Разработчик также сообщил, что Dark and Darker, скорее всего, отойдет от модели free-to-play. Когда фанат спросил, сколько будет стоить игра при запуске, разработчик ответил:

Это еще не решено. Мы отходим от F2P-модели и, скорее всего, выпустим пакетный релиз в Steam. Мы будем планировать цену в соответствии с другими подобными играми в Steam после проведения дополнительных исследований.

Наконец, разработчик опроверг версию о том, что сотрудник, который недавно организовал GoFundMe, был уволен. Было отмечено, что один из бывших разработчиков Ironmace был лишен своей роли в Discord разработчиков. Этот человек под ником Luci ранее организовал кампанию GoFundMe по сбору средств для судебной борьбы об авторских правах, но кампания была очень быстро удалена, причем Ironmace заявила, что она была "преждевременно" раскрыта одним из сотрудников.

В последнее время компания Ironmace переживает крайне нестабильное время, даже столкнувшись с полицейским обыском в своем офисе из-за заявлений о краже кода (о котором разработчик сказал, что беспокоиться не о чем). Разработчик отчаянно пытается вернуть ситуацию под контроль, и, надо полагать, эти прямые сообщения сообществу Dark and Darker - первый этап в этом процессе.