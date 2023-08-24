Авторы Dark and Darker заключили сделку с издателем PUBG Krafton для выпуска мобильной версии ©

Dark and Darker еще не вернулась в Steam, а судебный спор между разработчиками Ironmace и Nexon означает, что неизвестно, когда это случится, и случится ли. Поэтому несколько удивительно узнать, что теперь планируется создание мобильной версии игры, которую разрабатывает не кто иной, как издатель PUBG: Battlegrounds компания Krafton.

Мы с большим интересом наблюдали за потенциалом и творческой креативностью Dark and Darker. Начиная с жанра и заканчивая сеттингом, Dark and Darker затронула что-то интересное в своем релизе для ПК. Мы в Krafton с нетерпением ждем возможности поделиться этими захватывающими подземельями с новым сообществом поклонников на мобильных устройствах.

— сказал старший руководитель издательского отдела Krafton Рафаэль Лим.

Компания Krafton, как представляется, хорошо подходит для реализации этого проекта: На ее счету уже есть несколько мобильных игр, в частности, PUBG Mobile. Тем не менее, сделка стала неожиданностью, поскольку юридическая ситуация Ironmace, мягко говоря, сложная.



Krafton отказалась комментировать причины приобретения лицензии именно сейчас, но подтвердила, что ей известно о нестабильной юридической ситуации Ironmace: "Что касается юридических вопросов, то Krafton следит за судебными решениями как третья сторона".



Так что вряд ли в ближайшее время вы сможете поиграть в Dark and Darker в Steam, а вот на телефоне? Ну, может быть. О сроках выхода мобильной версии Dark and Darker пока не сообщается.