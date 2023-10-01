Dark and Darker отмечает годовщину новым мероприятием ©

Dark and Darker проводит юбилейное мероприятие для своих игроков: бродилка по подземельям от Ironmace отмечает целый год с момента проведения QA Playtest 1. Вы сможете выслеживать Стражей в поисках дополнительных сокровищ и даже зарегистрироваться в качестве охотника за головами для мероприятия.

Разработчик Iromace собирается отпраздновать годовщину первого игрового теста внутриигровым событием. Эта ролевая игра когда-то была огромным хитом в Steam, и у нее до сих пор колоссальная база игроков, несмотря на то, что ее нет в магазине Valve.

«Время летит, прошел год с момента QA Playtest 1. Наша таверна выросла с нескольких сотен пользователей до базового лагеря в 460 000 всего за один год! В прошлом году у нас были взлеты и падения, но это было удивительное путешествие, и оно стало возможным только благодаря вашей поддержке. Чтобы отпраздновать это событие, в воскресенье, 1 октября, мы проведем внутриигровое мероприятие сообщества. Некоторые Стражи будут бегать по подземельям, полным сокровищ, испытайте удачу!»

Если вы хотите принять участие в событии напрямую, просто зайдите в Dark and Darker Discord и перейдите в раздел «Каналы и роли», где вы можете получить роль Охотника за головами.