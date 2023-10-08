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Dark and Darker 08.08.2023
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Dark and Darker получила хотфикс 16, откатывающий игру до предыдущего обновления

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monk70
Новости

После различных проблем, возникших в результате хотфикса 15, команда Ironmace опубликовала хотфикс 16, который фактически возвращает игру к состоянию до другого обновления, пытаясь таким образом решить проблему.

При этом команда также извинилась за «трату времени игроков» на введение новых функций, которые в конечном итоге нанесли вред балансу игры, учитывая появление глюков дублирования и других подобных проблем.

Хотфикс 15 на самом деле вызвал «радикальные изменения баланса, которые потратили впустую время и усилия игроков», пишет Ironmace, что подтолкнуло команду по существу устранить большинство вещей, представленных в этом обновлении.

Таким образом, хотфикс 16, по сути, возвращает серверы в предыдущее состояние по сравнению с другим обновлением, выпущенным в последние дни, в том числе потому, что ошибки дублирования привели к проблемам с общими условиями игровой экономики.

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