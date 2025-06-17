Dark and Darker удаляется из библиотеки Epic Games Store

5 марта сняли с продажи Dark and Darker в Epic Games Store в связи с решением суда в Корее по делу между компанией Nexon и издателем игры, IRONMACE. 1 ноября 2025 года удалят Dark and Darker из библиотеки и с этого момента в неё нельзя будет играть через Epic Games Store.

С 17 июня в Epic Games Store также нельзя приобрести красные осколки (Redstone Shards) и улучшения легендарного статуса (Legendary Status). Уже купленные осколки можно использовать до 1 ноября 2025 года.

Всем, кто купил легендарный статус, вернут средства. Возврат будет оформлен тем же способом, который использовался при оплате. Если это невозможно, вернут средства на баланс счёта Epic. Они не могут предоставить возврат средств за осколки.