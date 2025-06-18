EGS до конца года изымет из библиотек игроков скандальную Dark and Darker

Тревожный прецедент

Epic Games объявила о полном удалении фэнтези-экшена Dark and Darker из EGS. Мера коснется даже библиотек игроков. Представители платформы предупредили клиентов об этом в официальном обращении.

Ранее, в марте, игру уже сняли с продажи. А 1 ноября 2025 года она исчезнет и из личных библиотек геймеров. Свое решение компания объясняет судебными тяжбами, развернувшимися вокруг игры.

Мы сняли Dark and Darker с продажи в Epic Games Store 5 марта, учитывая решение суда в Корее по делу между Nexon и издателем игры, Ironmace. 1 ноября 2025 года мы удалим Dark and Darker из вашей библиотеки, после чего игра станет недоступной для запуска через Epic Games Store.



Официальное письмо Epic Games владельцам Dark and Darker

Клиентам готовы предложить возврат, если они приобретали «Легендарный статус» — особое улучшение для учетной записи. Однако компенсации за покупку внутриигровой валюты не будет.

Напомним, корейская студия Nexon подала на разработчиков Dark and Darker в суд. Игроделы из Азии уличили Ironmace в нарушении авторских прав. Якобы в игре используются материалы (код и ассеты) отмененного проекта Nexon под кодовым названием P3.

Недавно, в феврале, суд в Южной Корее вынес свой вердикт. Ironmace признали виновными в нарушении коммерческой тайны. Теперь они должны корейским коллегам около $6 млн.

Удаление игры не только с витрины магазина, но и из личных библиотек — шаг крайне редкий в цифровой дистрибуции. Обычно пользователи сохраняют доступ к уже купленным проектам даже после прекращения продаж.