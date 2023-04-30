Фанаты Dark and Darker теряют свой разум - их ломает и они теряются во времени ©

Фанаты игры Dark and Darker находились в состоянии эйфории от игрового процесса, но вдруг столкнулись с трудной ситуацией - тестирование игры приостановили. Разработчики не дают ясности, когда выйдет новая версия, а фанаты не могут дождаться новостей!

Тем временем, сообщество игроков попало в панику - кто-то теряется во времени и переживает постоянную тоску. Отказ от любимой игры стал для них настоящим испытанием, и многие сравнивают это состояние с абстиненцией. Несколько человек даже попытались отследить аккаунты разработчиков и составили свои предположения о том, что происходит в студии на основании прослушанных песен.

Кроме того, появились слухи, что разработчики Dark and Darker скопировали чей-то проект, и их обвиняют в краже интеллектуальной собственности. Теперь судьба игры находится под большим вопросом.

Таким образом, фанаты игры Dark and Darker оказались в трудной ситуации, и им придется ждать новостей о продолжении тестирования. Однако, все еще неизвестно, смогут ли они пережить это испытание и сохранить свою привязанность к игре.