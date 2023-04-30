Dark and Darker
6.4 52 оценки

Фанаты Dark and Darker теряют свой разум - их ломает и они теряются во времени

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Faradeyyy
Новости

Фанаты игры Dark and Darker находились в состоянии эйфории от игрового процесса, но вдруг столкнулись с трудной ситуацией - тестирование игры приостановили. Разработчики не дают ясности, когда выйдет новая версия, а фанаты не могут дождаться новостей!

Тем временем, сообщество игроков попало в панику - кто-то теряется во времени и переживает постоянную тоску. Отказ от любимой игры стал для них настоящим испытанием, и многие сравнивают это состояние с абстиненцией. Несколько человек даже попытались отследить аккаунты разработчиков и составили свои предположения о том, что происходит в студии на основании прослушанных песен.

Кроме того, появились слухи, что разработчики Dark and Darker скопировали чей-то проект, и их обвиняют в краже интеллектуальной собственности. Теперь судьба игры находится под большим вопросом.

Таким образом, фанаты игры Dark and Darker оказались в трудной ситуации, и им придется ждать новостей о продолжении тестирования. Однако, все еще неизвестно, смогут ли они пережить это испытание и сохранить свою привязанность к игре.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Oscilograf

"Тем временем, сообщество игроков попало в панику - кто-то теряется во времени и переживает постоянную тоску. Отказ от любимой игры стал для них настоящим испытанием, и многие сравнивают это состояние с абстиненцией."

- Пациент, вас посещают мысли о суициде?

- Нет, а что?

- Ну если посетят - вы их прям так сразу не отбрасывайте.

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AT_Sagor

Не могут прожить и дня без слёрма?

0
microcosm

неженки. от жизни в России на границе бы обделались

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