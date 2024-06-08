Фэнтези-экшен Dark and Darker преодолел трудности и вернулся в Steam после предшествующего исключения из магазина

Фэнтезийный экшен Dark and Darker, некогда удалённый из Steam, триумфально вернулся на площадку Valve. Видимо разработчики сумели уладить все юридические проблемы и игра вновь стала доступна для широкой аудитории.

Примечательно, что разработчики не только вернули Dark and Darker в Steam, но и приняли смелое решение сделать игру полностью бесплатной. Такой шаг определённо привлечёт ещё больше внимания к проекту и позволит каждому желающему окунуться в атмосферу мрачных подземелий.

Для тех, кто не знаком с Dark and Darker, стоит отметить, что игра представляет собой хардкорное PvPvE-приключение, разворачивающееся в древних катакомбах. Игроки берут на себя роль охотников за сокровищами, которые должны пробираться через полчища кровожадных монстров, собирать ценные артефакты и успеть покинуть подземелье до того, как их настигнут другие искатели наживы.

Игра также доступна и в магазине Epic Games Store, что даёт игрокам возможность выбрать наиболее удобную для них платформу.