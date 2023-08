Иск против разработчиков Dark and Darker был отклонен, но есть нюанс ©

Разработчик Dark and Darker компания Ironmace убедила американский суд отклонить иск, из-за которого игра была удалена из сервиса Steam. Иск и решение Valve о снятии Dark and Darker с платформы появились в тот момент, когда игра на ПК имела вирусный успех. Пока Dark and Darker остается вне Steam, но отказ в иске может открыть дверь для возвращения игры. Однако на этом юридические проблемы Ironmace могут не закончиться.

Вопрос о том, использовались ли в Dark and Darker защищенные авторским правом материалы из проекта P3 компании Nexon, похоже, не будет решаться в американском суде. Дело Nexon было прекращено, суд согласился с Ironmace в том, что США были неправильной юрисдикцией для подачи иска. Однако это не означает, что ситуация исправлена. Nexon продолжает судебные разбирательства с Ironmace в Южной Корее, где, по мнению американского суда, должно быть принято соответствующее решение. И Nexon, и Ironmace базируются в Южной Корее.

Что это означает для Dark and Darker в ближайшей перспективе, пока не совсем ясно. Однако Ironmace, похоже, надеется, что это приведет к возвращению Dark and Darker в Steam. В заявлении компании говорится, что Dark and Darker может вернуться на "американские игровые платформы" в ближайшее время. Компания Valve не сообщила, будет ли она возвращать Dark and Darker в Steam после отклонения судебного иска.



Дальнейшая судьба Ironmace не очевидна. Несмотря на то, что к игре в раннем доступе приковано достаточно много внимания, оно, скорее всего, меркнет по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы Dark and Darker вышла в Steam. Количество зрителей на твиче велико, но уже сокращается и в целом меркнет по сравнению с альфа-тестированием игры в Steam. Dark and Darker может быть действительно отличной игрой, но это лишь показывает, что без поддержки Steam даже отличные игры могут испытывать трудности.