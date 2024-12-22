Количество игроков в Dark and Darker резко подскочило с выходом пятого сезона

Dark and Darker показала серьёзный рост онлайна. В середине декабря количество одновременных игроков достигло 27 тысяч человек, а за последние сутки держалось на отметке в 19 тысяч — примерно такие же цифры наблюдались в сентябре, во время четвёртого сезона.

Похоже, игроков привлёк запуск пятого сезона с новым классом Чародея и переработанной системой подземелий. Разработчики также обновили механику подбора игроков — теперь можно присоединиться к текущей сессии, заменив покинувшего матч участника.

Dark and Darker до сих пор находится в раннем доступе. Игра появилась в Epic Games Store в марте этого года, а после улаживания юридических вопросов в июне добралась и до Steam.