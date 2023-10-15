Обновление Dark and Darker добавляет новую систему очков и снова ослабляет Барда ©

У Dark and Darker был один из самых неожиданных релизов в этом году, но он очень порадовал взволнованных фанатов. После запуска ролевой игры в жанре темного фэнтези компания Ironmace Games регулярно выпускала исправления, улучшающие игру, добавляющие функции и обеспечивающие удобство игры. Последнее обновление уже доступно и включает в себя множество исправлений, изменения классов и новые функции игрового процесса. Игроки за бардов также заметят, что патч еще больше ослабляет класс дальнего боя.

Недавнее исправление Dark and Darker, обновление 17, действительно ослабляет Барда, изменяя стоимость, продолжительность и скорость его навыков и способностей. Класс дальнего боя неоднократно подвергался ослаблениям со стороны разработчика ролевой игры, чтобы помочь лучше сбалансировать урон, наносимый игроком. Однако изменения баланса класса — не единственные изменения, которые нас ждут.

В сообщении разработчика далее объясняется, чего ожидать от обновления. Ironmace заявляет, что «вполне удовлетворена улучшенным выпадением добычи, стимулирующим игроков заходить в подземелья». Тем не менее, команда считает, что «в сундуках было слишком много сокровищ», «что привело к избытку золота в экономике без достаточного количества встроенных денежных средств». Чтобы бороться с этим, разработчик «уменьшил вероятность выпадения сокровищ и безделушек из сундуков».

Далее разработчик сообщает, что студия также решила «опробовать два крупных экспериментальных изменения». Ironmace выпускает «временную систему лидеров», которая должна быть «менее сложной», чем ее предшественники. В свою очередь, разработчик хочет собрать данные, чтобы помочь построить «настоящую» предстоящую ранговую систему, которая «запланирована на следующий большой патч». Ironmace также экспериментирует с «первым пулом подбора игроков на основе снаряжения» Dark and Darker и вводит временное ограничение на снаряжение для обычных подземелий.

Студия заявляет, что «хорошо осведомлена» о возможных недостатках, которые могут возникнуть в результате этих корректировок, но «заинтересована в сборе этих данных». Помимо новых ослаблений Барда, экспериментальных функций и изменений частоты выпадения, разработчик также решил ряд распространенных проблем. Ниже вы можете ознакомиться с основными моментами из официальных примечаний к патчу.

Вы можете найти примечания к патчу на официальном сервере Dark and Darker Discord, предоставленном Ironmace Games, а также полное сопроводительное сообщение разработчика о новых экспериментальных функциях и изменениях в выпадении сокровищ.