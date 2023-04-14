Плейтест Dark and Darker уже доступен, но придется скачивать игру через торрент из-за "нерешенной ситуации со Steam" ©

Предыдущие плейтесты Dark and Darker проходили в Steam, но игра была исключена из магазина Valve в связи с продолжающейся судебной тяжбой. В новом сообщении, опубликованном в официальном дискорде игры, разработчики пишут:

К сожалению, из-за сложности нашей ситуации, особенно на международном уровне, требуется время, чтобы разрешить ситуацию со Steam. Чтобы сдержать обещание, данное нашим фанатам, нам пришлось на этот раз пойти по олдскулу.

Под "олдскулом" они подразумевают "торренты". Торренты исторически тесно связаны с пиратством, но на самом деле это просто эффективный способ распространения больших файлов, когда у вас нет серверной инфраструктуры, скажем, Steam. Так вот.

Вы можете получить magnet-ссылку на торрент по ссылке выше или через твит разработчиков. Разработчики предупреждают, что вы не должны пытаться получить ссылку из неофициальных источников, поскольку неизвестно, что может быть установлено на ваш компьютер, если вы скачаете торрент из недобросовестного источника.

По словам разработчиков, новый клиент будет иметь экран входа в систему, который "может сбить с толку", но это временная мера. Вам нужно будет ввести ID и пароль, чтобы создать свою учетную запись.