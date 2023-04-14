Плейтест Dark and Darker уже доступен, но придется скачивать игру через торрент из-за "нерешенной ситуации со Steam"

Предыдущие плейтесты Dark and Darker проходили в Steam, но игра была исключена из магазина Valve в связи с продолжающейся судебной тяжбой. В новом сообщении, опубликованном в официальном дискорде игры, разработчики пишут:
К сожалению, из-за сложности нашей ситуации, особенно на международном уровне, требуется время, чтобы разрешить ситуацию со Steam. Чтобы сдержать обещание, данное нашим фанатам, нам пришлось на этот раз пойти по олдскулу.
Под "олдскулом" они подразумевают "торренты". Торренты исторически тесно связаны с пиратством, но на самом деле это просто эффективный способ распространения больших файлов, когда у вас нет серверной инфраструктуры, скажем, Steam. Так вот.
Вы можете получить magnet-ссылку на торрент по ссылке выше или через твит разработчиков. Разработчики предупреждают, что вы не должны пытаться получить ссылку из неофициальных источников, поскольку неизвестно, что может быть установлено на ваш компьютер, если вы скачаете торрент из недобросовестного источника.
По словам разработчиков, новый клиент будет иметь экран входа в систему, который "может сбить с толку", но это временная мера. Вам нужно будет ввести ID и пароль, чтобы создать свою учетную запись.
в чём проблема склепать временный лаунч?!
Самый просто и быстрый способ как раз торрент, поскольку лаунч будет подвязываться к ftp серверу, который должен быть у разрабов, и это будет жрать весь канал как только к ним подрубиться больше 100-ки человек. Или вариант использовать пиринговый метод, что позволит не клепать никаких лаунчей, а просто дать ссылку, пережить первую нагрузку от тех кто будет качать клиент, а уже дальше она распределится на всех раздающих.
Не спорю, что есть клиенты (лаунчеры) которые позволяет по той же схеме раздавать файлы, такое вроде было у 4game, но тут видимо у ребят надежда что вопрос решится быстро и зачем отрывать небольшую команду ради временного решения.
я всю эту писанину прекрасно понимаю, но на счет решения вопроса еще не понятно, а игру нужно будет как-то продавать и лучше этим заняться заранее, тем более они планировали вот-вот ее выпустить, через торренты сильно ненапродаешь!
Так тут как жаренный петух клюнет, мол пока в подвешенном состоянии находится нахождение в стиме решили не парится.
Им же проще меньше народа меньше нагрузка, и лишний раз себе репутацию набить, мол вопреки всем плейтест запустили )
а чё мешает в вк плей залить ?
А потом западные провайдеры в полицию все данные передадут тех кто торрентом пользовался)))