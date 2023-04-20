Разработчики Dark and Darker извиняются за глючный плейтест ©

После того, как игра была удалена из Steam из-за продолжающейся юридической борьбы с Nexon, разработчики Dark and Darker решили уйти в подполье, выложив торрент последнего пятого плейтеста, и не смотря на проблемы, связанные с "бесконечными" DDoS-атаками, создатели отказались продлевать тестирование.

Были и другие проблемы, первоначальная ссылка на скачивание торрента была удалена сначала из Discord, а затем из Twitter, два последующих хотфикса, которые также распространялись через торрент, и длительный простой сервера в субботу. И все это помимо обычных ошибок, дисбаланса PvP и сбоев, которые можно ожидать от альфа-тестирования онлайн-игры.

Спасибо всем за то, что присоединились к нам на этом плейтесте. Это был долгий и трудный путь для нас в этот раз. Знание того, что мы должны выполнить обещание, данное нашим поклонникам, дало нам силы выстоять. Техническое качество не соответствовало нашим стандартам, и мы будем упорно работать над его улучшением в будущем. Мы также стали объектом бесконечных DDoS-атак, и нам жаль, что это повлияло на вас. Мы будем изучать решения для смягчения этих проблем в будущем. Повторяю, только благодаря поддержке наших поклонников мы продолжаем работать. Спасибо вам от всего сердца и до скорой встречи!

— написал сегодня генеральный директор Ironmace Теренс Парк.

Ironmace пока не объявила даты шестого плейтеста, но говорит, что "сделает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить игру нашим фанатам и информировать вас как можно чаще".