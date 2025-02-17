Разработчики Dark and Darker обязаны выплатить Nexon компенсацию в размере 5,9 млн долларов

Разработчики Dark and Darker — студия Ironmace — обязаны выплатить Nexon компенсацию в размере 5,9 миллиона долларов. Центральный окружной суд Сеула вынес решение в пользу Nexon, установив, что Ironmace незаконно использовала данные, полученные из неанонсированного проекта Project P3, для создания Dark and Darker.

Суд признал нарушение коммерческой тайны, но отметил, что авторские права Nexon не были нарушены, что позволяет Ironmace продолжать разработку игры.

Конфликт начался в апреле 2023 года, когда Nexon подала в суд, обвиняя разработчиков в краже исходного кода Project P3. Судебное разбирательство привело к снятию Dark and Darker с продажи в Steam, однако после первоначального решения игру вновь вернули на платформу и выпустили на мобильных устройствах благодаря издателю Krafton.

На данный момент Dark and Darker заработала минимум 13 миллионов долларов только через Steam.