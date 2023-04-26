Разработчики Dark and Darker возвращают деньги за кампанию GoFundMe, фанаты отказываются принимать ©

Пока за кулисами продолжается судебная тяжба между Ironmace и Nexon, фанаты Dark and Darker вышли на форумы, чтобы выразить несогласие с недавней инициативой команды по возврату денег. Разработчики вернули крупные пожертвования игроков несколько дней назад после того, как поспешная, но успешная кампания GoFundMe просуществовала в сети около часа.

Как сообщалось ранее, кампания GoFundMe изначально была начата для того, чтобы справиться с судебными издержками, которые возникнут в результате длительных судебных баталий с Nexon. Считается, что Nexon пытается выбить из Ironmace большой бюджет, необходимый для судебных разбирательств, поэтому команда прибегла к помощи игроков. Несмотря на то, что кампания помощи Dark and Darker была проведена в короткие сроки, она, к всеобщему удивлению, собрала более 46 000 долларов, показав степень увлеченности игроков игрой. Однако из-за того, что инициатива по сбору средств была поспешной, она была отменена разработчиками вскоре Ironmace начала возвращать деньги, пожертвованные фанатами. И недавнее сообщение на Reddit подчеркивает позитивные настроения игроков, недовольных возвратом средств.

Сообщество хочет, чтобы команда взяла их деньги и вложила в игру, поэтому большинство пользователей не в восторге от возврата средств. Тем не менее, Ironmace может возвращать деньги из-за возможных юридических проблем, которые могут возникнуть в связи с этими пожертвованиями, или же дело просто в доброй воле команды.

Существует также вероятность того, что вскоре после исключения игры Dark and Darker из Steam из-за обвинений в краже будет выпущена версия раннего доступа, цена которой, по слухам, составит от $30 до $40. Следовательно, кампания по сбору пожертвований не имела бы смысла из-за наличия версии раннего доступа.

Пока мы ждем выхода нового плейтеста или версии раннего доступа, один из фанатов взял на себя смелость создать Dark and Darker в Fortnite. Карты Fortnite оказалось достаточно, чтобы привлечь всеобщее внимание, но она, скорее всего, не будет доступна для игры широкой публике из-за условий Epic Games, касающихся нового редактора Fortnite.