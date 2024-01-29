С разработчиков Dark and Darker сняли судебный запрет на издание игры в Южной Корее

Первое судебное столкновение между разработчиком PvPvE Dark and Darker и Nexon закончилось практически вничью, так как предварительные судебные запреты обеих сторон были отклонены.

Ironmace сообщила на своем официальном Discord-сервере, что заявление Nexon о предварительном запрете на выпуск Dark and Darker было отклонено корейским судом.

По словам разработчика, суд счел, что утверждения и доказательства Nexon недостаточны для закрытия игры.

Тем не менее, Ironmace также выразила разочарование мнением суда о недобросовестной конкуренции. Это немного более туманно, но относится к запросу на предварительный судебный запрет, который Ironmace подала в ответ на заявления Nexon, требуя прекратить вмешательство в их бизнес.

Суд отклонил этот запрос, сославшись на то, что поведение Ironmace может представлять собой недобросовестную конкуренцию, что практически свело первый раунд судебного разбирательства к ничьей.

Ironmace упоминает, что, по их мнению, отклонение запроса на предварительный судебный запрет связано с ограничениями в отношении доказательств в процессе предварительного судебного запрета. Разработчик считает, что полное и тщательное разбирательство с привлечением доказательств откроет правду о несправедливости претензий Nexon и невиновности Ironmace.

Ironmace также добавляет, что, несмотря на трудности, игра смогла выжить благодаря поддержке игроков по всему миру, и в заключение обещает сделать все возможное, чтобы превратить Dark and Darker в надежную игру, которая просуществует еще не одно десятилетие.

Несмотря на то, что оба запроса на предварительный судебный запрет были отклонены, этот результат, скорее всего, открывает путь к распространению игры в Корее. Примечательно, что в начале месяца она даже получила официальный возрастной рейтинг.

С другой стороны, мы не знаем, поможет ли это Ironmace вернуть игру в Steam. Valve удалила игру со своей витрины после уведомления о DMCA от Nexon.

Конечно, это не означает, что Ironmace ничего не светит. Это только первый шаг, и слушания по делу будут иметь решающее значение для определения траектории развития игры Dark and Darker, которая вышла в ранний доступ в августе 2023 года для PC.