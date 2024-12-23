Следующей бесплатной игрой в праздничной раздаче Epic Games Store станет Dark and Darker: Legendary Status

Согласно новой утечке, следующей бесплатной игрой в рамках праздничной раздачи Epic Games Store станет многопользовательский данжн-кроулер Dark and Darker, точнее Премиум-DLC для него Legendary Status. Эта информация поступила от инсайдера, который ранее точно предсказывал раздачи, публикуя ребусы из эмодзи и букв.
Dark and Darker, разработанная Ironmace, предлагает уникальный опыт: игроки отправляются в опасные подземелья, наполненные ловушками, монстрами и другими искателями сокровищ. Особенность игры — модель free-to-play, которая дополнена DLC Legendary Status. DLC включает высокоуровневые подземелья, дополнительные слоты для персонажей и торговые привилегии, что делает его привлекательным для поклонников жанра.
Учитывая надежность утечек, Dark and Darker действительно действительно будет следующим сюрпризом от Epic Games Store. Забрать игру вы сможете сегодня после 19:00 вот здесь.
Если вам интересно, как выглядела его подсказка к этой игре, то вы можете посмотреть её ниже. Вместе с прошлым примерами.
Пока что слабенькие раздача говорят что 25 числа что то будет по жирнее.
Честно? Сомневаюсь уже. Они в последнее время и в обычных раздачах откровенное гуано раздают. Практически реальных, интересных игр, а не какое-то третьесортное инди они не раздавали. Максимум, что я лично думаю, раздадут, так как сижу в ЭГС давно - это что-то из повторок. Чаще всего раздают Фоллаут, ещё, возможно, могут раздать снова ГТА 5 или что-то иное из повторок. Тоже Метро например.
многопользовательский :( сингловых бы побольше раздавали, обычно про игры вспоминаешь когда по каким-то причинам сеть отвалилась или еле тянет.
Никакого Миража. Раздают онли какой то кал пока // Иван Страждин
Воистину, даже в последних обычных раздачах, очень много игр, которые меня лично, вообще не заинтересовали и я уже просто несколько недель скипаю раздачи, так как нет интересного. Максимум 1-2 игры может и забрал на аккаунт, и всё.
Со списком уже не сходится?)
А я за 3к в Стиме купил...