Следующей бесплатной игрой в праздничной раздаче Epic Games Store станет Dark and Darker: Legendary Status

Согласно новой утечке, следующей бесплатной игрой в рамках праздничной раздачи Epic Games Store станет многопользовательский данжн-кроулер Dark and Darker, точнее Премиум-DLC для него Legendary Status. Эта информация поступила от инсайдера, который ранее точно предсказывал раздачи, публикуя ребусы из эмодзи и букв.

Dark and Darker, разработанная Ironmace, предлагает уникальный опыт: игроки отправляются в опасные подземелья, наполненные ловушками, монстрами и другими искателями сокровищ. Особенность игры — модель free-to-play, которая дополнена DLC Legendary Status. DLC включает высокоуровневые подземелья, дополнительные слоты для персонажей и торговые привилегии, что делает его привлекательным для поклонников жанра.

Учитывая надежность утечек, Dark and Darker действительно действительно будет следующим сюрпризом от Epic Games Store. Забрать игру вы сможете сегодня после 19:00 вот здесь.

Если вам интересно, как выглядела его подсказка к этой игре, то вы можете посмотреть её ниже. Вместе с прошлым примерами.