Суд обязал авторов Dark and Darker выплатить Nexon $3,8 млн, но копирования не нашёл

Судебное разбирательство вокруг Dark and Darker завершилось компромиссным, но показательным решением: студию Ironmace обязали выплатить около 3,8 миллиона долларов компании Nexon за нарушение коммерческой тайны. При этом ключевые обвинения в нарушении авторских прав были отклонены — суд признал, что игра всё же достаточно отличается от отменённого проекта P3.

История тянется с 2023 года, когда в офисе Ironmace прошли обыски на фоне подозрений в использовании наработок Nexon. В итоге суд пришёл к выводу, что разработчики опирались не только на собственный опыт, но и на внутренние материалы P3, получив тем самым конкурентное преимущество.

На мой взгляд, это решение выглядит сбалансированным: с одной стороны, суд подтвердил важность защиты внутренних данных студий, с другой — не стал приравнивать вдохновение и заимствования к прямому копированию. Для индустрии это тревожный, но полезный сигнал: граница между «опытом команды» и «коммерческой тайной» теперь будет изучаться куда пристальнее.