В сети ходят слухи о взломе игры Dark and Darker

Возникли слухи о возможном взломе игры Dark and Darker, что вызвало тревогу среди пользователей.
Владельцы проекта провели тщательное расследование, но не нашли подтверждений этого инцидента. Однако, для обеспечения безопасности игроков, временно была включена дополнительная функция аутентификации через электронную почту при входе в игру.
«Мы получили уведомления о потенциальной уязвимости, связанной с процессом входа в систему, однако по результатам нашего текущего расследования мы не обнаружили признаков компрометации этого процесса. Мы продолжаем тщательное расследование этого вопроса. В целях предосторожности мы временно активировали дополнительную функцию безопасности, требующую электронную аутентификацию при каждом входе в игру, пока мы наблюдаем за ситуацией».