В свежем обновлении для Dark and Darker изменены классовые способности и улучшены волшебники ©

Dark and Darker была неожиданно запущена на днях компанией Ironmace. Разработчики упорно работают над улучшением игры и недавно выпустила третье обновление-хотфикс, которое вносит ряд интересных изменений в различные классы и решает проблемы игрового процесса.

В примечаниях к патчу к последнему обновлению Dark and Darker говорится о важных изменениях в способностях классов, особенно для таких заклинателей, как Волшебник. Игроки могут рассчитывать на уменьшение времени каста и баффы для различных классов, что сделает игровой процесс более приятным. Барды, клирики и маги также заметят изменения в функциях своих способностей.

Помимо изменений классов, обновление содержит общие исправления. Улучшена работа игры, скорректированы таблицы для таких характеристик, как рейтинг брони и скорость взаимодействия. Так, игроки теперь могут получать больше урона, не надевая доспехов, но при этом открывать сундуки и двери чуть быстрее.

Исправления ошибок также входят в состав обновления. Была улучшена функциональность щита Ironshield, а также устранено несколько глюков. Кроме того, исправлена проблема с использованием Redstone при запуске с помощью пусковой установки Chafgames. Еще одним заметным изменением является удаление клада, который ранее был доступен без победы над боссом в Инферно.

Более подробный обзор классов Dark и Darker игроки могут найти на официальном Discord-сервере, а также в сообщении разработчика, выражающем благодарность за то, что игра понравилась игрокам. Если вам интересно познакомиться с другими магическими и фэнтезийными играми, вы также можете просмотреть наш список лучших фэнтезийных игр.