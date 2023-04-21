Юристы Dark and Darker просят Valve вернуть игру в Steam, обвиняя Nexon в "антиконкурентной запугивающей тактике" ©

Сегодня юристы, представляющие интересы разработчика Dark and Darker компании Ironmace, направили в Valve письмо, в котором оспаривают DMCA, приведшее к удалению игры из Steam.

Уведомление об удалении игры основано на претензиях, которые совершенно необоснованны, и содержит сознательные и существенные искажения в отношении того, что Dark and Darker нарушает авторские права Nexon.

— пишет юрист Greenberg Glusker Аарон Мосс от имени Ironmace.

Мосс утверждает, что претензии Nexon - это "не более чем антиконкурентная тактика запугивания, направленная на то, чтобы вывести из бизнеса небольшую игровую инди-студию".

В феврале Nexon - мегаиздатель, ответственный за некоторые из крупнейших онлайн-игр на азиатском рынке - обвинил некоторых из своих бывших разработчиков в краже активов из разрабатываемого проекта P3, поскольку они покинули компанию, чтобы основать Ironmace и начать разработку Dark and Darker. В марте полиция провела рейд в Ironmace в поисках якобы украденных активов, но, по словам разработчиков, ничего не нашла. Несколько недель спустя игра была удалена из Steam в ответ на уведомление DMCA от Nexon. На прошлой неделе Nexon подала официальный иск против Ironmace за "нарушение авторских прав" и "незаконное присвоение коммерческих секретов".

В письме Мосса утверждается, что, поскольку "претензии Nexon относятся к игре, которую Nexon никогда не создавала и которой не существует", заявления издателя о нарушении авторских прав неправомерны.

Nexon утверждает, что создала "уникальные концепции, жанр, историю, сюжетную линию, персонажей и планы для игры" - почти ничего из того, что подлежит защите авторских прав. В то время как фактическое выражение сюжета, сюжетной линии и персонажей, безусловно, может быть защищено, авторское право не защищает концепции.

В своем уведомлении об отказе от авторских прав Nexon указала на сходство между концепт-артом P3 и персонажами Dark and Darker, хотя Мосс утверждает, что сходство не выходит за рамки давно известных тропов для фэнтезийных персонажей, таких как волшебники и варвары.

Далее Мосс говорит, что "то, что появляется в Dark and Darker, состоит в основном из активов третьих лиц, легально приобретенных из активов Unreal Engine. В той мере, в какой Nexon использовала те же или похожие активы, это не дает оснований для претензий по авторским правам". Фэнтезийная игра, скорее всего, будет содержать множество знакомых элементов, от скелетов до пауков, утверждает Мосс, и говорит, что "игра масштаба Dark and Darker использует /тысячи/ сторонних активов в игре. Даже если Nexon сможет отобрать десяток одинаковых активов, это лишь капля в море с точки зрения фактического дизайна игры".

С такими примерами основная часть письма продолжает утверждать, что сходство между P3 и Dark and Darker не идет дальше, чем сходство между любыми двумя фэнтезийными играми.

Реальность такова, что на каждое сравнение, которое может придумать Nexon, можно найти полдюжины других игр с точно такой же особенностью, а в некоторых случаях и с точно таким же ассетом.

Это письмо снова адресовано Valve, в нем компания просит восстановить Dark and Darker в Steam вопреки заявлениям Nexon о нарушении авторских прав. Nexon подала иск против Ironmace в штате Вашингтон как за нарушение авторских прав, так и за присвоение коммерческих секретов, но Мосс утверждает, что последняя претензия касается только одного сотрудника Ironmace - Джу-Хьюн Чоя - и должна быть рассмотрена в южнокорейском суде, где Nexon подает иск "уже почти два года".

Мосс заключает:

В лучшем случае, Nexon взяла горстку незащищенных элементов и собрала их вместе, чтобы создать иллюзию иска о нарушении авторских прав. Но в действительности, это дело сводится к тому, что Nexon не хочет, чтобы кто-то из ее бывших сотрудников работал в инди-студии, разрабатывающей игру на фэнтезийную тематику. И Nexon будет гнуть закон об авторском праве до последнего, чтобы не допустить выхода Dark and Darker.

Примет ли Valve эти аргументы и вернет ли Dark and Darker в Steam, пока неизвестно, но можно быть уверенным, что до выхода игры на рынок будет еще много юридической драмы.