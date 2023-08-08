Запуск Dark and Darker в раннем доступе оказался довольно проблемным из-за наплыва игроков и не только ©

Грандиозное возвращение Dark and Darker было встречено множеством проблем, что заставило разработчика Ironmace принести извинения.



После длительного отсутствия в Steam из-за судебного спора с компанией Nexon мрачный данж-краулер вернулся. Сейчас игра доступна в раннем доступе, если вы готовы приобрести ее через сайт разработчика или инди-магазин Chaf Games.



Не прошло и 24 часов, а игра уже не работает. Проблемы с сайтом разработчика, входом в систему и оплатой создали массу препятствий для желающих поиграть. Работа платежной системы была ненадолго приостановлена, чтобы команда могла устранить неполадки, стабильность сервера пострадала из-за наплыва игроков, и, естественно, игроки, которым удалось войти, обнаружили эксплойт, связанный с фонарем, что привело к экстренному перезапуску для установки патча.

Мы приносим извинения за доставленные неудобства.Ironmace и Chafgames сделают все возможное, чтобы быстро решить многочисленные проблемы, которые возникают в настоящее время. Мы хотели бы принести свои самые искренние извинения за недавние проблемы, с которыми вы, возможно, столкнулись при попытке получить доступ к нашей игре. В связи с неожиданно высоким объемом трафика на наших серверах возникли проблемы с базой данных, которые могли нарушить вашу работу.

Излагая план дальнейших действий, Chafgames сообщает, что различные проблемы с оплатой были решены, и теперь вы можете либо "играть без проблем", либо запросить возврат средств, если пожелаете.



Если все это кажется неожиданным, то так оно и есть. Слухи о том, что Dark and Darker вернется, появились в день выхода игры в раннем доступе, когда поклонники наткнулись на страницу магазина. В результате разработчик подтвердил эту информацию, а также сообщил сообществу несколько других подробностей.



Что это означает для будущего, тоже не совсем ясно. Nexon утверждает, что Ironmace, состоящая из бывших сотрудников разработчика, украла активы для создания того, что впоследствии стало Dark and Darker. В результате судебных разбирательств были сообщения о полицейских рейдах, а игра была удалена из Steam. Однако все это не остановило продвижение игры к релизу, хотя путь остается тернистым.