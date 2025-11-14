Состоялся релиз психологического хоррора Dark Atlas: Infernum

Студии Night Council Studio и Selecta Play представили психологический survival horror Dark Atlas: Infernum для ПК и консолей. Игра доступна как в цифровом формате, так и на физических носителях в отдельных магазинах.

Игроки берут на себя роль Наталии Асенсио, Великого Магистра тайного эзотерического ордена. Она просыпается в разрушающемся мире, поглощённом межпространственными ужасами. Героиня сталкивается с загадочными голосами и распадающимися воспоминаниями, пытаясь преодолеть внутренний terror, который угрожает поглотить её полностью.

Ключевые особенности Dark Atlas: Infernum включают психологический survival horror с глубоким сюжетом, иммерсивный геймплей от первого лица с элементами исследования и систему скрытности, где игрокам нужно избегать чудовищ, используя свет, тьму и внимательность. Атмосферный мир наполнен секретами, а выразительная визуальная часть и звуковой дизайн стирают грань между кошмаром и реальностью.

Проект обещает стать настоящим испытанием для любителей психологического хоррора, сочетая напряжённую атмосферу, глубокую историю и сложные решения, от которых зависит выживание Наталии. Dark Atlas: Infernum готова погрузить игроков в кошмар, из которого не так просто выбраться.