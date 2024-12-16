Создатели Dark Atlas: Infernum представили дебютный трейлер хоррора от первого лица

На церемонии The Horror Game Awards разработчики Dark Atlas: Infernum из студии Night Council Studio и издатели SelectaPlay представили новый трейлер игры. Этот психологический survival horror раскрывает мрачные грани сюжета, предлагая игрокам пережить леденящие кровь события от первого лица.

В центре сюжета – Наталия Асенсио, Великий Магистр древнего эзотерического ордена. Когда мир разрушается под воздействием сверхъестественных сил, она оказывается в темном подвале, наполненном страхом, голосами призраков и воспоминаниями, которые едва держатся на грани реальности. Наталия должна справляться с внутренними демонами и пытаться остановить надвигающийся апокалипсис.

Ключевые особенности игры:

Психологический хоррор: Исследуйте переплетающиеся физические и ментальные реальности, избегая столкновений с врагами и собственным расколотым разумом.

Исследуйте переплетающиеся физические и ментальные реальности, избегая столкновений с врагами и собственным расколотым разумом. Погружение в атмосферу: Вас ждут тенистые коридоры, мерцающий свет и шаги, от которых замирает сердце. Анализируйте окружение и действуйте осторожно.

Вас ждут тенистые коридоры, мерцающий свет и шаги, от которых замирает сердце. Анализируйте окружение и действуйте осторожно. Скрытность и стратегия: Используйте темноту, чтобы скрываться, и выбирайте правильные моменты для движения.

Используйте темноту, чтобы скрываться, и выбирайте правильные моменты для движения. Дизайн уровней: Взаимосвязанные пространства подталкивают к тактическому изучению мира.

Взаимосвязанные пространства подталкивают к тактическому изучению мира. Визуальный и звуковой дизайн: Захватывающая графика и звук усиливают чувство ужаса.

Игра выйдет в 2025 году, но уже сейчас доступна бесплатная демоверсия в Steam.