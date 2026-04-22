Серверы ролевой игры Dark December закроют спустя 4 месяца после релиза

Студия Needs Games Inc. объявила о прекращении поддержки ролевого экшена Dark December для ПК, iOS и Android. Серверы игры будут навсегда отключены 27 мая 2026 года. Проект просуществовал всего 4 месяца, так как его запуск состоялся 20 января 2026 года.

Dark December представляет собой приквел к игре Undecember. Проект задумывался как мрачный ролевой экшен со свободной камерой, где игрокам предлагалось узнать правду о 12 создателях мира. Разработчики стремились сделать геймплей доступным для всех, добавив кооперативный режим для совместного прохождения. Однако в официальном заявлении авторы признались, что поддерживать стабильную работу и развивать игру в долгосрочной перспективе оказалось слишком сложно. После тщательного анализа ситуации создатели приняли окончательное решение о закрытии.

Процесс отключения пройдет в 3 этапа. Начиная с 22 апреля 2026 года в игре полностью отключена возможность совершать покупки, а клиент убран из всех магазинов приложений. Регистрация новых аккаунтов также недоступна. В период с 22 апреля по 27 мая 2026 года пользователи могут подать заявки на возврат средств за неиспользованную премиальную валюту. Служба поддержки продолжит работу как минимум 30 дней после окончательного закрытия серверов 27 мая для решения оставшихся вопросов от игроков.