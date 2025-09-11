СМИ: хоррор Dark Deception получит экранизацию

Портал Deadline сообщил, что популярный инди-хоррор Dark Deception официально отправили в производство как полнометражный фильм. За сценарий отвечают Адриан Спекерт и Кори Тодд Хьюз, работавшие над боевиками «Непробиваемые» и «Достать стволы».

Оригинальная игра — это смесь психологического ужастика и аркады с долей черного юмора. Главный герой Даг Хаузер оказывается в мистическом бальном зале, где загадочная Бирс предлагает сделку: чтобы вернуться в реальность, он должен пройти через лабиринты, наполненные уродливыми чудищами и смертельными ловушками. Убить врагов нельзя — лишь оглушить, а значит, спасение только в бегстве.

Сценаристы отметили, что в игре «невероятный список персонажей и историй», и пообещали максимально точную и пугающе увлекательную адаптацию.

Dark Deception выходит эпизодами: первая глава дебютировала в 2018-м, а финальная ожидается в 2025–2026 годах. По данным So It Goes Entertainment, хоррор разошёлся тиражом в 6,5 млн копий, а всего его попробовали не меньше 58 млн игроков. В Steam у проекта более 22 тысяч отзывов, из которых 88% положительные — внушительный показатель для независимой игры.