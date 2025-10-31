Dark Deity 2 выйдет на PS5 и Xbox Series 7 ноября

Издатель indie.io и разработчик Sword & Axe объявили, что Dark Deity II, стратегическая RPG с пошаговыми сражениями, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 7 ноября. Ранее игра стала доступна на PC через Steam 24 марта и на Switch 4 сентября.

Сюжет разворачивается в мире Верроа, восстановленном Ирвингом и Вечным Орденом после прошлых войн. Но хрупкий мир снова под угрозой: соседняя Священная Асвереллийская Империя стремится захватить земли Верроа. Игроки берут командование Вечной делегацией, управляемой потомками Ирвинга, и должны лавировать между политическими интригами, плести союзы и формировать армию из двадцати героев. Каждое решение влияет на ход войны и отношения внутри команды.

Пошаговые бои — сердце Dark Deity II. Двадцать героев имеют доступ к 45 разветвлённым классам, обладающим уникальными навыками и пассивными эффектами. Игроки могут экспериментировать с умениями и снаряжением, изменяя тактику сражений. Герои сближаются или отдаляются в ходе битв, а трудные решения могут укрепить команду или привести к хаосу.

Каждое прохождение уникально благодаря встроенному рандомизатору и настройкам кампании: случайный порядок набора героев, регулируемые уровни опыта, золота и характеристик, множество вариантов сложности. Это обеспечивает практически безграничную реиграбельность и возможность переживать каждую кампанию по-своему.

Dark Deity II обещает стать настоящей находкой для поклонников тактических RPG, где стратегия, история и личные выборы формируют уникальный опыт для каждого игрока.