Dark Deity III завершит трилогию тактических RPG - война двух армий и бог смерти на горизонте

Издатель indie.io и разработчик Sword & Axe официально анонсировали Dark Deity III — заключительную часть стратегической RPG-трилогии, которая уже успела заслужить хорошие оценки у поклонников жанра. Игра выйдет на ПК в Steam, однако дата релиза пока не раскрывается, что, честно говоря, уже стало привычным для подобных амбициозных проектов.

События Dark Deity III разворачиваются в мире Терразель, где надвигается катастрофа: Бог Смерти приближается, а культы разрушения распространяются по континентам. На фоне этой угрозы Вечный Орден пытается удержать мир от полного краха, и игрокам предстоит возглавить сразу две армии. Такой подход выглядит заметно более масштабным, чем в типичных тактических RPG, где обычно ограничиваются одной кампанией.

Гвина и Артура Силдайрана отправляют на разные фронты: один ведёт военные силы против культов в мире живых, другой — исследует загробный мир вместе с учёными. Подобное разделение кампании можно сравнить с редкими экспериментами жанра, где повествование строится сразу в двух параллельных линиях, влияющих друг на друга.

Боевая система остаётся классической пошаговой тактикой на сетке, но с акцентом на позиционирование, способности и управление моралью армии. И вот это уже звучит как шаг в сторону более «живого» поля боя, где важна не только сила юнитов, но и их состояние — подход, который всё чаще встречается в современных стратегиях.

Особый упор сделан на кастомизацию: десятки классов, сотни видов оружия и сотни комбинаций билдов. Это, по сути, превращает игру в конструктор стратегий, где каждое прохождение может ощущаться по-разному — и именно здесь Dark Deity III пытается выделиться на фоне более линейных тактических RPG.

Судя по описанию, финал трилогии стремится быть максимально масштабным и вариативным. И если разработчики действительно удержат баланс между глубиной и перегрузом систем, это может стать одним из заметных релизов для фанатов жанра в ближайшие годы.