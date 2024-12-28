В GOG проходит бесплатная раздача графического приключения The Dark Eye: Chains of Satinav

По традиции, которая существует уже несколько лет, GOG периодически предлагает бесплатные игры во время зимних распродаж. Сегодня появился новый подарок: это The Dark Eye: Chains of Satinav, графическое приключение, созданное Deadlic Entertainment.

Вы можете добавить игру в свою библиотеку, посетив домашнюю страницу GOG и нажав «добавить в библиотеку» на специальном баннере. После завершения The Dark Eye: Chains of Satinav будет добавлена ​​в вашу коллекцию и останется вашей навсегда. Раздача завершится 30 декабря в 17:00 МСК.

The Dark Eye: Chains of Satinav — графическое приключение, опубликованное в 2012 году и созданное Daedalic Entertainment. Действие игры происходит в вымышленном мире Авентурия, она является частью ролевой вселенной «The Dark Eye» и повествует о приключениях Герона, молодого жителя королевства Андергаст, преследуемого репутацией приносящего неудачу и стремящегося всеми способами доказать обратное.

Его жизнь меняется, когда королевство становится жертвой странного вторжения воронов, которые нападают на людей. Кроме того, некоторые граждане Андергаста клянутся, что вороны приносят с собой невыразимые кошмары. Король Эффердан поручает мальчику решить этот вопрос, но эта задача оказывается гораздо сложнее, чем ожидалось, и порождает невероятное приключение, которое приведет Герона к известным границам Авентурии и дальше.