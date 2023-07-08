Авторы мрачной научно-фантастической метроидвании Dark Light показали трейлер крупного обновления ©

Разработчики из Mirari & Co представили новый трейлер для их научно-фантастической метроидвании Dark Light, которая покинула ранний доступ Steam прошлого года.

В новом ролике, который был представлен несколько часов назад, демонстрируется последнее крупное обновление v1.1. Сам патч вышел еще в конце мая, но разработчики, "в знак благодарности поклонникам", пересняли трейлер в 60 кадров в секунду.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь, а сама игра в данный момент продается по скидке 30%, но перевода на русский язык нет.