Анонсирована игра на выживание в жанре roguelike Dark Light: Survivor для ПК

Mirari & Co. анонсировала Dark Light Survivor, игру на выживание в жанре roguelike во вселенной Dark Light. Она будет доступна для ПК в Steam. Дата выхода не объявлена.

В Dark Light: Survivor вы играете за одного из последних людей, путешествующих по разрушенной мультивселенной в поисках легендарного Элизиума. Темная Пустота выпустила на волю ужасных существ, которые уничтожили человечество и раскололи мультивселенную. Среди этого хаоса легенда гласит об Элизиуме, нетронутом тьмой. Остатки человечества обнаружили небесную квантовую технологию и использовали ее для создания Призрачного поезда, способного пересекать мультивселенную.

Как Темный Охотник, вы находитесь на борту Призрачного поезда, надеясь достичь Элизиума. В каждой вселенной вы должны собирать энергию, чтобы обеспечить поезд энергией для следующего прыжка. Приготовьтесь столкнуться со все более ужасающими и могущественными существами, поскольку путешествие опасно, а Элизиум остается неуловимым.