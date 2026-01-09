Рогалик Dark Light: Survivor получил новый трейлер с эпичными боями и киберпанковской вселенной

Студия-разработчик представила новый официальный трейлер экшен-roguelike Dark Light: Survivor, раскрывающий ключевую концепцию игры. Сюжет разворачивается в умирающей мультивселенной: единственным шансом на спасение становится загадочный Phantom Train, отправляющий игрока в путешествие через разрушенные миры, населённые кошмарными существами. Игра делает ставку на атмосферу постапокалиптического киберпанка, где привычная реальность треснула, а опасность подстерегает на каждом шагу.

Одной из главных особенностей проекта стала динамическая смена перспективы. Игроки смогут переключаться между видом сверху и камерой от третьего лица, что влияет на восприятие боя и тактический подход. Top-down облегчает обзор и выбор позиции, а third-person делает столкновения с противниками ближе и напряжённее, особенно в рукопашных схватках или дуэлях с крупными врагами.

Трейлер также подчеркнул глубокую кастомизацию персонажей, что особенно важно для жанра roguelike. Выживание здесь зависит не от одного идеального билда, а от адаптации к текущим угрозам, особенностям мира и стилю игры. Каждое путешествие через мультивселенную обещает новые условия, уникальных противников и необходимость менять тактику, что делает каждый забег непредсказуемым и захватывающим.