Состоялся релиз Dark Light: Survivor - постапокалиптический рогалик с эпичными боями и киберпанковской вселенной

Студия Mirari&Co. официально выпустила Dark Light: Survivor в раннем доступе Steam. Новый проект представляет собой постапокалиптический экшен-рогалик с элементами выживания, действие которого разворачивается в разрушенной мультивселенной.
События игры рассказывают о человечестве, пережившем вторжение существ из Тёмной Бездны. Остатки цивилизации используют Призрачный поезд — особую технологию, способную перемещаться между мирами. Игрокам предстоит взять на себя роль Тёмного Охотника и отправиться на поиски Элизиума — мифического места, не затронутого катастрофой.
Главной особенностью Dark Light: Survivor стала возможность мгновенно переключаться между видом сверху и камерой от третьего лица прямо во время игрового процесса. Разработчики утверждают, что такая система позволяет сочетать тактический обзор с более кинематографичными сражениями.
На старте раннего доступа игра предлагает две крупные карты, три класса персонажей, систему прокачки, настройку оружия и экипировки, а также несколько масштабных битв с боссами. В проекте присутствует процедурная генерация событий, благодаря которой каждое прохождение должно отличаться от предыдущего.
Отдельно разработчики выделяют Pixel Mode — специальный визуальный режим, стилизующий игру под ретро-проекты с пиксельной графикой. При этом основная версия Dark Light: Survivor использует современную 3D-графику с постапокалиптической киберпанк-эстетикой.
Mirari&Co. заявила, что игра пробудет в раннем доступе от одного года до полутора лет. За это время авторы планируют добавить новые биомы, оружие, способности, карты, врагов и дополнительные механики выживания. Также студия намерена активно собирать отзывы сообщества через Steam и Discord.
На данный момент Dark Light: Survivor доступна только на PC через Steam, однако ранее разработчики также упоминали планы по выпуску проекта на консолях после завершения раннего доступа.
