Path Games представляет психологический хоррор - Dark Mass, разрабатываемый для ПК и консолей

Разработчики страшной Insomnis из Path Games анонсировали новую адвенчуру – Dark Mass. Это психологическая страшилка, действие которой целиком и полностью развернется в затопленном подводном особняке.

Игра от первого лица, погружает вас в зловещую тишину океанских глубин, где время застыло, а забытые ужасы ждут своего часа. Вам предстоит играть за Алису, исследовательницу морских глубин, которая вместе со своим братом Ридом обнаруживает затонувший корабль после землетрясения. Однако под обломками скрывается нечто куда более жуткое — затонувший особняк, нетронутый временем и ждущий исследования.

Dark Mass - леденящее душу погружение состоится ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series осенью 2026 года.