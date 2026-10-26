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Dark Messiah of Might & Magic 24.10.2006
Экшен, От первого лица, Фэнтези
9.1 2 110 оценок

Фанатский ремастер Dark Messiah of Might & Magic получил страницу в Steam

TheSkoofLord TheSkoofLord

В честь 20-летия оригинальной Dark Messiah of Might & Magic энтузиасты открыли страницу проекта Dark Messiah of Might & Magic: Community Edition в Steam. Ремастер анонсировали в начале года; по словам команды, переиздание одобрено правообладателем Ubisoft.

Официально: Ubisoft и Valve одобрили переиздание Dark Messiah: Community Edition в Steam

Разработчики обещают и дальше делиться новостями о проекте.

Community Edition предложит обновлённую графику, совместимость с современными системами, поддержку контроллеров и достижения. Команда также намерена переработать многопользовательский режим и вернуть контент из консольной версии и вырезанные механики.

Среди новых возможностей заявлены кооперативное прохождение кампании и арены со случайной генерацией. В сюжет добавят руны испытаний, реликвии, заклинания и оружие, а некоторые фанатские модификации, включая режим «Новая игра+», войдут в состав переиздания.

Сроки выхода Community Edition пока не объявлены.

ПК 28
11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
TheSkoofLord
9
DAFRI

Год назад проходил, кайфанул от игры.

2
AndralStormborn

Крутая игра, сейчас таких не делают, а тогда могли