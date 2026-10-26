Фанатский ремастер Dark Messiah of Might & Magic получил страницу в Steam

В честь 20-летия оригинальной Dark Messiah of Might & Magic энтузиасты открыли страницу проекта Dark Messiah of Might & Magic: Community Edition в Steam. Ремастер анонсировали в начале года; по словам команды, переиздание одобрено правообладателем Ubisoft.

Разработчики обещают и дальше делиться новостями о проекте.



Community Edition предложит обновлённую графику, совместимость с современными системами, поддержку контроллеров и достижения. Команда также намерена переработать многопользовательский режим и вернуть контент из консольной версии и вырезанные механики.



Среди новых возможностей заявлены кооперативное прохождение кампании и арены со случайной генерацией. В сюжет добавят руны испытаний, реликвии, заклинания и оружие, а некоторые фанатские модификации, включая режим «Новая игра+», войдут в состав переиздания.



Сроки выхода Community Edition пока не объявлены.