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Dark Messiah of Might & Magic 24.10.2006
Экшен, От первого лица, Фэнтези
9.1 2 067 оценок

Официально: Ubisoft и Valve одобрили переиздание Dark Messiah: Community Edition в Steam

TheSkoofLord TheSkoofLord

Культовый экшен Dark Messiah of Might and Magic получит обновленную версию под названием Dark Messiah: Community Edition. Автор проекта сообщил, что после длительных переговоров ему удалось заручиться официальной поддержкой владельцев прав в лице компаний Ubisoft и Valve.

Игра переносится на более свежую версию движка Source. При этом разработчики специально оставили первую версию Source, чтобы полностью сохранить оригинальную физику движения, прыжков и знаменитой боевой системы с пинками.

Проект будет официально выпущен в Steam и получит интеграцию с мастерской Steam Workshop, что значительно упростит установку фанатских работ.

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В рамках одного релиза планируется обновить не только одиночную сюжетную кампанию, но и сетевой мультиплеерный режим. В состав Community Edition сразу интегрируют лучшие классические модификации, личные наработки автора и несколько совершенно новых дополнений. Также авторы расширят технический инструментарий движка, открыв новые возможности для будущих моддеров.

Точные сроки выхода обновленной версии культовой игры Arkane Studios пока не называются.

ПК 28 Скриншоты 2
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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Zero009
17
TheSkoofLord
"Десять веков будет крепость стоять — стены, застывшие криком немым. И рогатые лорды склонятся пред тем, кто ещё не рождён от хозяина Тьмы"

Dark Messiah это была эпоха, когда Arkane Studios реально творили шедевры и двигали индустрию вперёд. Физика, интерактивность, шикарный дизайн уровней. Безумно рад за проект, но грустно от понимания, что ТАКУЮ Arkane мы больше никогда не увидим. Основатели разбежались, студию зажали в тиски эффективные менеджеры. Остаётся только перепроходить классику в Steam.

13
bysaturn

Игра переносится на более свежую версию движка Source. При этом разработчики специально оставили первую версию Source.

Кривой перевод? Что за противоречие?

P.S. В английском звучит логичнее. Имеется ввиду, что обновили первый Source до последней версии, а не стали переносить игру на Source 2.

8
era aoi

Ошалеть, неужели! Моя любимая игра начнет нормально работать без танцев с бубном? Невероятно!

3
F0XDIE

Nvidia сейчас где-то тихо сосет причмокивая со своим RTX Remix с барского плеча. Так и не вышло ни одной обновленной игры от комьюнити.

3
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