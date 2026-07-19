Официально: Ubisoft и Valve одобрили переиздание Dark Messiah: Community Edition в Steam

Культовый экшен Dark Messiah of Might and Magic получит обновленную версию под названием Dark Messiah: Community Edition. Автор проекта сообщил, что после длительных переговоров ему удалось заручиться официальной поддержкой владельцев прав в лице компаний Ubisoft и Valve.

Игра переносится на более свежую версию движка Source. При этом разработчики специально оставили первую версию Source, чтобы полностью сохранить оригинальную физику движения, прыжков и знаменитой боевой системы с пинками.

Проект будет официально выпущен в Steam и получит интеграцию с мастерской Steam Workshop, что значительно упростит установку фанатских работ.

В рамках одного релиза планируется обновить не только одиночную сюжетную кампанию, но и сетевой мультиплеерный режим. В состав Community Edition сразу интегрируют лучшие классические модификации, личные наработки автора и несколько совершенно новых дополнений. Также авторы расширят технический инструментарий движка, открыв новые возможности для будущих моддеров.

Точные сроки выхода обновленной версии культовой игры Arkane Studios пока не называются.