Официально: Ubisoft и Valve одобрили переиздание Dark Messiah: Community Edition в Steam

Культовый экшен Dark Messiah of Might and Magic получит обновленную версию под названием Dark Messiah: Community Edition. Автор проекта сообщил, что после длительных переговоров ему удалось заручиться официальной поддержкой владельцев прав в лице компаний Ubisoft и Valve.
Игра переносится на более свежую версию движка Source. При этом разработчики специально оставили первую версию Source, чтобы полностью сохранить оригинальную физику движения, прыжков и знаменитой боевой системы с пинками.
Проект будет официально выпущен в Steam и получит интеграцию с мастерской Steam Workshop, что значительно упростит установку фанатских работ.
В рамках одного релиза планируется обновить не только одиночную сюжетную кампанию, но и сетевой мультиплеерный режим. В состав Community Edition сразу интегрируют лучшие классические модификации, личные наработки автора и несколько совершенно новых дополнений. Также авторы расширят технический инструментарий движка, открыв новые возможности для будущих моддеров.
Точные сроки выхода обновленной версии культовой игры Arkane Studios пока не называются.
Dark Messiah это была эпоха, когда Arkane Studios реально творили шедевры и двигали индустрию вперёд. Физика, интерактивность, шикарный дизайн уровней. Безумно рад за проект, но грустно от понимания, что ТАКУЮ Arkane мы больше никогда не увидим. Основатели разбежались, студию зажали в тиски эффективные менеджеры. Остаётся только перепроходить классику в Steam.
Игра переносится на более свежую версию движка Source. При этом разработчики специально оставили первую версию Source.
Кривой перевод? Что за противоречие?
P.S. В английском звучит логичнее. Имеется ввиду, что обновили первый Source до последней версии, а не стали переносить игру на Source 2.
Ошалеть, неужели! Моя любимая игра начнет нормально работать без танцев с бубном? Невероятно!
Nvidia сейчас где-то тихо сосет причмокивая со своим RTX Remix с барского плеча. Так и не вышло ни одной обновленной игры от комьюнити.