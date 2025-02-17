RTX-ремастер Dark Messiah of Might and Magic добавит вырезанный контент - Ubisoft предоставила моддерам исходный код

Недавно компания NVIDIA провела презентацию фанатского ремастера Dark Messiah of Might and Magic, который создается с помощью инструментария RTX Remix.
Создатели мода рассказали о том, что помимо обновленной графики ремастер так же получит дополнительный контент, который был вырезан разработчиками при создании оригинальной игры. Моддеры сообщили, что компания Ubisoft согласилась предоставить команде исходный код для доработки игры:
Официальная поддержка, которую мы получили от сотрудничества с Ubisoft и NVIDIA, позволила нам достичь таких высот, о которых мы и не могли мечтать. Помимо получения доступа к исходному коду игры, мы также смогли вернуть вырезанный контент в игру в рамках нашей работы над Restoration Mod.
Наши контакты в Ubisoft боролись за то, чтобы мы могли принести всё, что только можно придумать, сообществу, и теперь я рад сообщить, что с их помощью я отправлюсь в небольшую поездку в Ubisoft Montreal, чтобы ускорить разработку SDK и исправить ошибки в игре!
Помимо улучшенной графики и возвращения вырезанного контента, моддеры так же работают над кооперативным режимом для игры.
О, всё интереснее и интереснее.
"Ubisoft предоставила моддерам исходный код" - без чемодана денег от отдела продвижения rtx тут явно не обошлось.
Как по мне, лучше бы ее под VR переделали.
Великолепная игра, даже сейчас
Ого. Норм.
По мне так лучше бы выпустили официальный ремастер, чтобы нормальная русская версия была в цифровом виде (и желательно на ГОГе). А то я до сих пор Dark Messiah устанавливаю с образа моего диска. А в Стиме фиг знает какая версия с говорящей по-немецки Заной.
Source ещё живет. Надеюсь это будет не тот "вырезанный" контент который левой задней ногой вставили в консольную Dark Messiah of Might and Magic: Elements.
Недавно пытался играть в оригинал, но игра перидочески фризила во время боёв, надеюсь мод исправит все технические проблемы.
Хороший повод зайти и перепройти...
Приятная новость, давно хотел попинать неких)))
Кооператив везде пихают куда можно и
я ждумал будет проблема дать исходный код так движок не юбасовт. и ваще аркане вроде имела какуюто временную лицензиную на соурце.
Это мы ждём, правда Халву 2 ни как выпустить не могут, в том гаду обещали, я надеялся с выходом 50 серии выпустят но нет((
Ваш ртх не нужно. Изначально было лучше! Мне так ixbt сказали!
А ты больше верь им
Ой какая постирония. Один хер у тебя своего мнения нет, иначе бы поверил своим глазам, кловун т*пой