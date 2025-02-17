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Dark Messiah of Might & Magic 24.10.2006
Экшен, От первого лица, Фэнтези
9.1 1 853 оценки

RTX-ремастер Dark Messiah of Might and Magic добавит вырезанный контент - Ubisoft предоставила моддерам исходный код

AceTheKing
Новости

Недавно компания NVIDIA провела презентацию фанатского ремастера Dark Messiah of Might and Magic, который создается с помощью инструментария RTX Remix.

NVIDIA показала новый трейлер обновлённой с помощью RTX Remix версии Dark Messiah of Might and Magic

Создатели мода рассказали о том, что помимо обновленной графики ремастер так же получит дополнительный контент, который был вырезан разработчиками при создании оригинальной игры. Моддеры сообщили, что компания Ubisoft согласилась предоставить команде исходный код для доработки игры:

Официальная поддержка, которую мы получили от сотрудничества с Ubisoft и NVIDIA, позволила нам достичь таких высот, о которых мы и не могли мечтать. Помимо получения доступа к исходному коду игры, мы также смогли вернуть вырезанный контент в игру в рамках нашей работы над Restoration Mod.

Наши контакты в Ubisoft боролись за то, чтобы мы могли принести всё, что только можно придумать, сообществу, и теперь я рад сообщить, что с их помощью я отправлюсь в небольшую поездку в Ubisoft Montreal, чтобы ускорить разработку SDK и исправить ошибки в игре!

Помимо улучшенной графики и возвращения вырезанного контента, моддеры так же работают над кооперативным режимом для игры.

51
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, всё интереснее и интереснее.

14
Sucy Manbavaran

"Ubisoft предоставила моддерам исходный код" - без чемодана денег от отдела продвижения rtx тут явно не обошлось.

9
SaNja_46

Как по мне, лучше бы ее под VR переделали.

5
Radagor

Великолепная игра, даже сейчас

4
SoRaS3

Ого. Норм.

3
Dеvil

По мне так лучше бы выпустили официальный ремастер, чтобы нормальная русская версия была в цифровом виде (и желательно на ГОГе). А то я до сих пор Dark Messiah устанавливаю с образа моего диска. А в Стиме фиг знает какая версия с говорящей по-немецки Заной.

3
lucsses

Source ещё живет. Надеюсь это будет не тот "вырезанный" контент который левой задней ногой вставили в консольную Dark Messiah of Might and Magic: Elements.

1
Jarvis666

Недавно пытался играть в оригинал, но игра перидочески фризила во время боёв, надеюсь мод исправит все технические проблемы.

1
EXHAOR

Хороший повод зайти и перепройти...

1
DredStorm

Приятная новость, давно хотел попинать неких)))

0
Кемпритдж

Кооператив везде пихают куда можно и

-1
MunchkiN 616

я ждумал будет проблема дать исходный код так движок не юбасовт. и ваще аркане вроде имела какуюто временную лицензиную на соурце.

-3
Vad Pvn

Это мы ждём, правда Халву 2 ни как выпустить не могут, в том гаду обещали, я надеялся с выходом 50 серии выпустят но нет((

-3
Видеограф Сочи

Ваш ртх не нужно. Изначально было лучше! Мне так ixbt сказали!

-8
нагибатель вилок

А ты больше верь им

3
Кирилл Холмогоров

Ой какая постирония. Один хер у тебя своего мнения нет, иначе бы поверил своим глазам, кловун т*пой

1