RTX-ремастер Dark Messiah of Might and Magic добавит вырезанный контент - Ubisoft предоставила моддерам исходный код

Недавно компания NVIDIA провела презентацию фанатского ремастера Dark Messiah of Might and Magic, который создается с помощью инструментария RTX Remix.

Создатели мода рассказали о том, что помимо обновленной графики ремастер так же получит дополнительный контент, который был вырезан разработчиками при создании оригинальной игры. Моддеры сообщили, что компания Ubisoft согласилась предоставить команде исходный код для доработки игры:

Официальная поддержка, которую мы получили от сотрудничества с Ubisoft и NVIDIA, позволила нам достичь таких высот, о которых мы и не могли мечтать. Помимо получения доступа к исходному коду игры, мы также смогли вернуть вырезанный контент в игру в рамках нашей работы над Restoration Mod.



Наши контакты в Ubisoft боролись за то, чтобы мы могли принести всё, что только можно придумать, сообществу, и теперь я рад сообщить, что с их помощью я отправлюсь в небольшую поездку в Ubisoft Montreal, чтобы ускорить разработку SDK и исправить ошибки в игре!

Помимо улучшенной графики и возвращения вырезанного контента, моддеры так же работают над кооперативным режимом для игры.