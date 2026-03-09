Вышла первая версия мода RTX Remix для Dark Messiah of Might and Magic

В феврале 2025 года было опубликовано видео мода RTX Remix для Dark Messiah of Might and Magic. Этот мод, созданный wiltOS Technologies, призван добавить полную трассировку лучей, обновить текстуры, ресурсы, освещение и многое другое. Недавно была выпущена первая альфа-версия для публики.

Обратите внимание, что этот RTX Remix Mod находится на ранней стадии разработки. Поэтому вы можете столкнуться с рядом ошибок. wiltOS Technologies выпустила эту версию для тестирования мода на различных ПК. Разработчики будут тщательно изучать взаимодействие текстур с их расположением в мире и улучшать их. Они также будут стремиться заменить частицы и тому подобное.

В честь этого анонса команда также поделилась новым трейлером. К сожалению, в этом трейлере нет сцен сравнения «до» и «после». Тем не менее, он выглядит значительно лучше, чем трейлер февраля 2025 года.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.