Выпущена версия 2.13 мода The Dark Mod для игры Thief, разработанной на движке Doom 3 Engine

Команда, создавшая The Dark Mod, игру Thief на движке Doom 3 Engine, выпустила версию 2.13. Новая версия содержит множество изменений и улучшений.

В версии 2.13 добавлена поддержка Parallax Occlusion Mapping. Таким образом, The Dark Mod теперь может предложить квантовый скачок в восприятии геометрических деталей: всевозможные поверхности реалистично отображают 3D-параллакс, а не плоские карты нормалей.

Кроме того, в новой версии The Dark Mod улучшены карты кубов. Так, отражения в воде теперь могут двигаться относительно движения текстуры воды, создавая более убедительную иллюзию. Объемные огни и частицы теперь могут рендериться в зеркалах. Альфа-тестируемые поверхности получают альфа-тени в режиме Shadow Maps. И наконец, наложение тонов теперь поддерживает сжатие диапазона для предотвращения нежелательных пересвеченных областей.

Игра автоматически определит количество ядер ЦП и распределит задания на основе обнаруженных спецификаций. Таким образом, загрузка уровня получила больше оптимизаций параллельного выполнения, включая оптимизации для загрузки аудиосэмплов параллельно.

Версия 2.13 The Dark Mod также привносит некоторые значительные улучшения в работу ИИ. В игре используется система Light Gem (или Visibility Gem) для ИИ. Эта система позволяет ИИ и игроку «знать», когда что-то видно. Проблема с этой системой заключалась в том, что она была слишком требовательной. Но теперь в игре используется модель стохастического сэмпла, которая регулярно измеряет реальный световой объем пикселя. Это означает, что она работает намного лучше, чем раньше.

The Dark Mod 2.13 - Parallax Occlusion Mapping:

TDM 2.13 Cubemaps with Animated Material Stages:

TheDarkMod: LightEstimateSystem test map:

TDM 2.13 - Mission Search:

Вы можете скачать The Dark Mod V2.13 по этой ссылке ниже: