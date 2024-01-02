Supermassive начала тизерить следующую часть антологии The Dark Pictures - Directive 8020

Supermassive Games на протяжении многих лет добилась большого успеха со своими интерактивными играми ужасов, особенно с серией The Dark Pictures Anthology, которая вернется с новой частью, переносящей нас в космос, как показано в последние тизеры к игре.

После завершения первого сезона интерактивного сериала ужасов многие задаются вопросом, выйдет ли следующая часть The Dark Pictures Anthology в 2024 году, и теперь новый тизер игры предполагает, что в этом году, скорее всего, нас ждет новое приключение.

В первый день года в Twitter-аккаунте Supermassive Games было опубликовано сообщение, включающее логотип The Dark Pictures, эмодзи планеты и, самое главное, тизер, который еще раз подчеркивает космическую тему, которая будет представлена ​​в следующей части серии.

Компания опубликовала сообщение 1 января, после годичного молчания, что означает, что новая игра, скорее всего, выйдет в этом году. Ранее стало известно, что следующая часть серии будет называться Directive 8020, которая отправит нас в космос и, конечно же, столкнет нас с некоторыми инопланетянами.

Поскольку Земля совершает еще один оборот вокруг Солнца, а мы смотрим на звезды в Новый Год, вам остается задаться вопросом, что еще там происходит...