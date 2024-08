The Dark Pictures: Directive 8020, по-видимому, будет представлена на Gamescom

В настоящее время Supermassive Games полностью заняты предстоящими The Casting of Frank Stone и Little Nightmares 3, но это не все игры, над которыми работает студия. После завершения первого сезона The Dark Pictures Anthology с The Devil in Me пару лет назад студия кратко рассказала о следующей игре серии, Directive 8020, которая, похоже, приближается к официальному анонсу.

Недавно Supermassive Games опубликовала в Twitter фотографию планеты с текстом «мы слышим, что Gamescom будет не из этого мира», сопровождающим изображение. Хотя название игры явно не упоминается, ранее было подтверждено, что Directive 8020 будет иметь научно-фантастический сеттинг. Действие игры происходит на борту корабля Кассиопея, который сталкивается с загадочными проблемами по пути к планете Tau Ceti f.

Gamescom запланировано провести в Кельне, Германия, с 21 по 25 августа, поэтому скоро мы узнаем больше о том, чего ожидать от научно-фантастического хоррора.