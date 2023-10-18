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The Dark Pictures: Switchback VR 16.03.2023
6.2 12 оценок

VR-хоррор The Dark Pictures: Switchback обзавёлся режимом орды

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monk70
Новости

Supermassive Games выпустила бесплатный загружаемый контент The Dark Pictures: Switchback VR «Режим Орды», в котором игроки сражаются с полчищами врагов, которые становятся все сложнее по мере прохождения каждой комнаты.

На этих зловещих американских горках ужасов вас затягивает обратно в ад — в этом новом кошмарном режиме вы столкнетесь с полчищами врагов. Пройдите каждую комнату, чтобы встретить все более сильных врагов, и выдержите атаки всевозможных ужасных призраков прямо из глубины ада.

The Dark Pictures: Switchback VR доступна для PlayStation VR2.

-2
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Алан Битаров

Если есть оружие, то это не хоррор.

-2
AlexFullBeast

Silent Hill, Resident Evil, Alone in the Dark и другие культовые хорроры сейчас такие: 😳

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