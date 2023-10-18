VR-хоррор The Dark Pictures: Switchback обзавёлся режимом орды ©

Supermassive Games выпустила бесплатный загружаемый контент The Dark Pictures: Switchback VR «Режим Орды», в котором игроки сражаются с полчищами врагов, которые становятся все сложнее по мере прохождения каждой комнаты.

На этих зловещих американских горках ужасов вас затягивает обратно в ад — в этом новом кошмарном режиме вы столкнетесь с полчищами врагов. Пройдите каждую комнату, чтобы встретить все более сильных врагов, и выдержите атаки всевозможных ужасных призраков прямо из глубины ада.

The Dark Pictures: Switchback VR доступна для PlayStation VR2.