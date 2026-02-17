Все игры The Dark Pictures Anthology предлагают со огромной скидкой 90% или отдельный сборник Season One

Антология The Dark Pictures Anthology получила самую масштабную скидку — каждая игра серии доступна со снижением цены на 90%. Кроме того, отдельно предлагается комплект The Dark Pictures Anthology: Season One, объединяющий первые четыре части по цене 253,80 ₽.
Все проекты серии можно приобрести отдельно. Каждая игра доступна для покупки в РФ и имеет полный русский перевод, включая озвучку.
The Dark Pictures Anthology — это серия кинематографичных хорроров с разветвлённым сюжетом и двумя многопользовательскими режимами. Игрокам предстоит принимать решения, которые напрямую влияют на судьбу персонажей и финал истории.
В комплект Season One входят:
- Man of Medan — пятеро друзей отправляются в дайвинг-путешествие, которое после внезапного шторма превращается в настоящий кошмар.
- Little Hope — четверо студентов и профессор оказываются заперты в заброшенном городе и пытаются спастись от демонов, скрывающихся в густом тумане.
- House of Ashes — после войны в Ираке отряд спецназа, разыскивающий оружие массового поражения, обнаруживает древний шумерский храм с ужасающими существами. Чтобы пережить ночь под землёй, солдатам придётся объединиться со своими врагами.
- The Devil in Me — четвёртая игра серии, завершающая первый сезон.Группа документалистов получает таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Это прекрасный шанс разжечь интерес публики, и упускать его нельзя.
Скидка в 90% делает первый сезон антологии особенно привлекательным предложением для поклонников сюжетных хорроров и кооперативных игр.
Акция заканчивается 23 февраля.
скучное кинцо в 30 фпс, спасибо не надо
Третья часть вполне прикольная.
Все части хороши по своему, лично мне каждая понравилась
Первая все же спорной была, вторая местами затянула, но сюжетный поворот не понравился, а вот в третий они наконец сделали все хорошо, особенно, с вариативностью.
"The Devil in Me" нет в стиме для РФ
Забавно, типо урезанный сборник, в чем логика, не ясно.
Ключик на плати ру или гифка, цена там будет точно такая
А вот и нет. Цена на этот эпизод в три раза дороже, чем весь сборник ) Нашёл минимальную лишь в 160 рублей.
Жаль что почти все игры весьма скучные, только кооператив спас положение. Слишком, СЛИШКОМ долго запрягают в каждой игре, часа два уходит на не очень интересную экспозицию, а в оставшиеся полтора-два начинают подвозить экшен. Причем и истории так себе, зачастую либо очень предсказуемые либо ленивый поворот со сном собаки.
Единственное исключение пожалуй House of Ashes - он и бодрее и ближе к более классическим ужастикам, с монстрами и тд.
А The Devil in Me еще и плохо портирована насколько я помню, с багами и шероховатостями в картинке.
Нет вычета для тех у кого есть какие-то части. В топку такое.
для ру региона по той же цене, но только 3 части. The Devil in Me отсутствует:)
У меня цены в долларах. Я попросил знакомого проверить наличия всех частей и цену рублях, т.к. он из РФ. Он сказал что все 4 части доступны. Значит этот "гoвнюк" не проверил 4-ю часть.
в рф нет девил ин ми
Это кино типа Кварри? Стоит играть?
Мэн оф медан задушнила меня
В третью точно да.
Игра хорошая, как кино, прям.
Давно уж куплены все части, но скидка скажу очень хорошая
Надо бы последнюю взять в коллекцию, как-то пропустил ее.
после наплевательского отношения к РФ фиг вам
Вопрос тем кто играл. Много там интерактива? (Получится у меня лечь на кровать и изредка тыкать кнопку на гейпаде посматривая кинцо или как в Beyond Two Souls заставят ходить со скоростью черепахи и тыкатся в кучу предметов на столе)?
Там есть в настройках типа "для ленивых поп", но стик для перемещения все равно придется использовать. Ну и прочии моменты типа "а че дальше то". Если хочешь просто как кинцо глянуть, давно есть на ютубе
Благодарствую! Значит все таки стоит взять