The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me 18.11.2022
Адвенчура, Ужасы
6.9 317 оценок

Все игры The Dark Pictures Anthology предлагают со огромной скидкой 90% или отдельный сборник Season One

Антология The Dark Pictures Anthology получила самую масштабную скидку — каждая игра серии доступна со снижением цены на 90%. Кроме того, отдельно предлагается комплект The Dark Pictures Anthology: Season One, объединяющий первые четыре части по цене 253,80 ₽.

Все проекты серии можно приобрести отдельно. Каждая игра доступна для покупки в РФ и имеет полный русский перевод, включая озвучку.

The Dark Pictures Anthology — это серия кинематографичных хорроров с разветвлённым сюжетом и двумя многопользовательскими режимами. Игрокам предстоит принимать решения, которые напрямую влияют на судьбу персонажей и финал истории.

В комплект Season One входят:

  • Man of Medan — пятеро друзей отправляются в дайвинг-путешествие, которое после внезапного шторма превращается в настоящий кошмар.
  • Little Hope — четверо студентов и профессор оказываются заперты в заброшенном городе и пытаются спастись от демонов, скрывающихся в густом тумане.
  • House of Ashes — после войны в Ираке отряд спецназа, разыскивающий оружие массового поражения, обнаруживает древний шумерский храм с ужасающими существами. Чтобы пережить ночь под землёй, солдатам придётся объединиться со своими врагами.
  • The Devil in Me — четвёртая игра серии, завершающая первый сезон.Группа документалистов получает таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Это прекрасный шанс разжечь интерес публики, и упускать его нельзя.

Скидка в 90% делает первый сезон антологии особенно привлекательным предложением для поклонников сюжетных хорроров и кооперативных игр.

Акция заканчивается 23 февраля.

QueasyRush

скучное кинцо в 30 фпс, спасибо не надо

22
Kenn1y

Третья часть вполне прикольная.

11
Константин335 Kenn1y

Все части хороши по своему, лично мне каждая понравилась

6
Kenn1y Константин335

Первая все же спорной была, вторая местами затянула, но сюжетный поворот не понравился, а вот в третий они наконец сделали все хорошо, особенно, с вариативностью.

1
Аспиринчик

"The Devil in Me" нет в стиме для РФ

5
Kenn1y

Забавно, типо урезанный сборник, в чем логика, не ясно.

2
FAHTOM42RU

Ключик на плати ру или гифка, цена там будет точно такая

1
Аспиринчик FAHTOM42RU

А вот и нет. Цена на этот эпизод в три раза дороже, чем весь сборник ) Нашёл минимальную лишь в 160 рублей.

2
TrueManCooper

Жаль что почти все игры весьма скучные, только кооператив спас положение. Слишком, СЛИШКОМ долго запрягают в каждой игре, часа два уходит на не очень интересную экспозицию, а в оставшиеся полтора-два начинают подвозить экшен. Причем и истории так себе, зачастую либо очень предсказуемые либо ленивый поворот со сном собаки.
Единственное исключение пожалуй House of Ashes - он и бодрее и ближе к более классическим ужастикам, с монстрами и тд.
А The Devil in Me еще и плохо портирована насколько я помню, с багами и шероховатостями в картинке.

5
bysaturn

Нет вычета для тех у кого есть какие-то части. В топку такое.

3
SaDaR

для ру региона по той же цене, но только 3 части. The Devil in Me отсутствует:)

3
Legend_of_the_Hero

У меня цены в долларах. Я попросил знакомого проверить наличия всех частей и цену рублях, т.к. он из РФ. Он сказал что все 4 части доступны. Значит этот "гoвнюк" не проверил 4-ю часть.

3
JohnyKitamao Legend_of_the_Hero

в рф нет девил ин ми

pyw

Это кино типа Кварри? Стоит играть?

2
Finni24

Мэн оф медан задушнила меня

4
Kenn1y

В третью точно да.

2
Лев Левин

Игра хорошая, как кино, прям.

Константин335

Давно уж куплены все части, но скидка скажу очень хорошая

2
Kenn1y

Надо бы последнюю взять в коллекцию, как-то пропустил ее.

1
WerGC

после наплевательского отношения к РФ фиг вам

1
DreadfulLiam

Вопрос тем кто играл. Много там интерактива? (Получится у меня лечь на кровать и изредка тыкать кнопку на гейпаде посматривая кинцо или как в Beyond Two Souls заставят ходить со скоростью черепахи и тыкатся в кучу предметов на столе)?

VZeppelin

Там есть в настройках типа "для ленивых поп", но стик для перемещения все равно придется использовать. Ну и прочии моменты типа "а че дальше то". Если хочешь просто как кинцо глянуть, давно есть на ютубе

1
DreadfulLiam VZeppelin

Благодарствую! Значит все таки стоит взять

