Все игры The Dark Pictures Anthology предлагают со огромной скидкой 90% или отдельный сборник Season One

Антология The Dark Pictures Anthology получила самую масштабную скидку — каждая игра серии доступна со снижением цены на 90%. Кроме того, отдельно предлагается комплект The Dark Pictures Anthology: Season One, объединяющий первые четыре части по цене 253,80 ₽.

Все проекты серии можно приобрести отдельно. Каждая игра доступна для покупки в РФ и имеет полный русский перевод, включая озвучку.

The Dark Pictures Anthology — это серия кинематографичных хорроров с разветвлённым сюжетом и двумя многопользовательскими режимами. Игрокам предстоит принимать решения, которые напрямую влияют на судьбу персонажей и финал истории.

В комплект Season One входят:

Man of Medan — пятеро друзей отправляются в дайвинг-путешествие, которое после внезапного шторма превращается в настоящий кошмар.

Little Hope — четверо студентов и профессор оказываются заперты в заброшенном городе и пытаются спастись от демонов, скрывающихся в густом тумане.

House of Ashes — после войны в Ираке отряд спецназа, разыскивающий оружие массового поражения, обнаруживает древний шумерский храм с ужасающими существами. Чтобы пережить ночь под землёй, солдатам придётся объединиться со своими врагами.

The Devil in Me — четвёртая игра серии, завершающая первый сезон.Группа документалистов получает таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Это прекрасный шанс разжечь интерес публики, и упускать его нельзя.

Скидка в 90% делает первый сезон антологии особенно привлекательным предложением для поклонников сюжетных хорроров и кооперативных игр.

Акция заканчивается 23 февраля.