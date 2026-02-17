Все игры The Dark Pictures Anthology предлагают со оромной скидкой 90% или отдельный сборник Season One

Антология The Dark Pictures Anthology получила самую масштабную скидку — каждая игра серии доступна со снижением цены на 90%. Кроме того, отдельно предлагается комплект The Dark Pictures Anthology: Season One, объединяющий первые четыре части по цене 253,80 ₽.
Все проекты серии можно приобрести отдельно. Каждая игра доступна для покупки в РФ и имеет полный русский перевод, включая озвучку.
The Dark Pictures Anthology — это серия кинематографичных хорроров с разветвлённым сюжетом и двумя многопользовательскими режимами. Игрокам предстоит принимать решения, которые напрямую влияют на судьбу персонажей и финал истории.
В комплект Season One входят:
- Man of Medan — пятеро друзей отправляются в дайвинг-путешествие, которое после внезапного шторма превращается в настоящий кошмар.
- Little Hope — четверо студентов и профессор оказываются заперты в заброшенном городе и пытаются спастись от демонов, скрывающихся в густом тумане.
- House of Ashes — после войны в Ираке отряд спецназа, разыскивающий оружие массового поражения, обнаруживает древний шумерский храм с ужасающими существами. Чтобы пережить ночь под землёй, солдатам придётся объединиться со своими врагами.
- The Devil in Me — четвёртая игра серии, завершающая первый сезон.Группа документалистов получает таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Это прекрасный шанс разжечь интерес публики, и упускать его нельзя.
Скидка в 90% делает первый сезон антологии особенно привлекательным предложением для поклонников сюжетных хорроров и кооперативных игр.
Акция заканчивается 23 февраля.
скучное кинцо в 30 фпс, спасибо не надо
Третья часть вполне прикольная.
Все части хороши по своему, лично мне каждая понравилась
Первая все же спорной была, вторая местами затянула, но сюжетный поворот не понравился, а вот в третий они наконец сделали все хорошо, особенно, с вариативностью.
для ру региона по той же цене, но только 3 части. The Devil in Me отсутствует:)
У меня цены в долларах. Я попросил знакомого проверить наличия всех частей и цену рублях, т.к. он из РФ. Он сказал что все 4 части доступны. Значит этот "гoвнюк" не проверил 4-ю часть.
"The Devil in Me" нет в стиме для РФ
Забавно, типо урезанный сборник, в чем логика, не ясно.
Нет вычета для тех у кого есть какие-то части. В топку такое.
Надо бы последнюю взять в коллекцию, как-то пропустил ее.
Это кино типа Кварри? Стоит играть?
Мэн оф медан задушнила меня
В третью точно да.
Давно уж куплены все части, но скидка скажу очень хорошая
Вопрос тем кто играл. Много там интерактива? (Получится у меня лечь на кровать и изредка тыкать кнопку на гейпаде посматривая кинцо или как в Beyond Two Souls заставят ходить со скоростью черепахи и тыкатся в кучу предметов на столе)?
Там есть в настройках типа "для ленивых поп", но стик для перемещения все равно придется использовать. Ну и прочии моменты типа "а че дальше то". Если хочешь просто как кинцо глянуть, давно есть на ютубе
Жаль что почти все игры весьма скучные, только кооператив спас положение. Слишком, СЛИШКОМ долго запрягают в каждой игре, часа два уходит на не очень интересную экспозицию, а в оставшиеся полтора-два начинают подвозить экшен. Причем и истории так себе, зачастую либо очень предсказуемые либо ленивый поворот со сном собаки.
Единственное исключение пожалуй House of Ashes - он и бодрее и ближе к более классическим ужастикам, с монстрами и тд.
А The Devil in Me еще и плохо портирована насколько я помню, с багами и шероховатостями в картинке.