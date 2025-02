Небольшая бесплатная метроидвания The Dark Queen of Mortholme привлекает все больше игроков

Почти два месяца назад, на платформе itch.io вышла в релиз бесплатная The Dark Queen of Mortholme — необычная игра в жанре метроидвании, в которой игроку достанется роль не героя, а финального босса.

Игровой процесс прост: к вам в логово будут приходить отважные искатели приключений, и ваша задача — не дать им победить. Однако с каждой неудачной попыткой они учатся, запоминают ваши атаки и тактики, а значит, с каждым разом сражаться с ними будет сложнее. По сути, вы наблюдаете знаменитые уклонения, перекаты и попытки заучить атаки босса, но теперь — с другой стороны.

Такие небольшие игры редко попадают в поле зрения широких масс игроков, но The Dark Queen of Mortholme иной случай. Недавно об игре начали упоминать многие игровые блогеры и издания. Также игра успела получить собственный раздел на Twich. На сайте itch.io The Dark Queen of Mortholme вошла в ТОП-20 самых популярных бесплатных игр.

The Dark Queen of Mortholme весит всего 200 МБ и запускается даже на слабых ПК. Скачать игру можно совершенно бесплатно.