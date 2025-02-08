Небольшая бесплатная метроидвания The Dark Queen of Mortholme привлекает все больше игроков

Почти два месяца назад, на платформе itch.io вышла в релиз бесплатная The Dark Queen of Mortholme — необычная игра в жанре метроидвании, в которой игроку достанется роль не героя, а финального босса.
Игровой процесс прост: к вам в логово будут приходить отважные искатели приключений, и ваша задача — не дать им победить. Однако с каждой неудачной попыткой они учатся, запоминают ваши атаки и тактики, а значит, с каждым разом сражаться с ними будет сложнее. По сути, вы наблюдаете знаменитые уклонения, перекаты и попытки заучить атаки босса, но теперь — с другой стороны.
Такие небольшие игры редко попадают в поле зрения широких масс игроков, но The Dark Queen of Mortholme иной случай. Недавно об игре начали упоминать многие игровые блогеры и издания. Также игра успела получить собственный раздел на Twich. На сайте itch.io The Dark Queen of Mortholme вошла в ТОП-20 самых популярных бесплатных игр.
The Dark Queen of Mortholme весит всего 200 МБ и запускается даже на слабых ПК. Скачать игру можно совершенно бесплатно.
Звучит прикольно, только в каком месте это метроидвания?
Просто для некоторых рогалик = метроидвания, так как жанры нередко совмещаются
Так это и не рогалик, там все действие на одном экране происходит
Выглядит прикольно, но с таким "разнообразием" смертельно наскучит через часик — другой.
Не наскучит, потому что полное прохождение игры заняло у меня примерно 15 минут
20-минутная антиигра о нетрадиционных отношениях и способности к переменам.
Я поиграл, мне быстро наскучило. Приходит бить один и тот же герой. Усложняется игра ускорением реакции героя, нажимаешь на навык, герой уже уклоняется, а у тебя только начинается анимация навыка, в итоге пытаешься на удаче попасть по нему.
Симулятор "Ну как ты уже задолбал"
а в этом что то есть, надеюсь гг не в одной шкурке иначе это надоест через 5 минут
там один и тот же гг, ты его убиваешь и он ресается и прибегает снова, иногда добавляя себе статов и улучшая экип, но секрет там всё на скриптах)
Это не метроидвания. Игра проходится за час. Там две концовки, которые отличаются только в диалоге. Всё. Это даже не игра а что-то на уровне Deepest Sword (при всем уважении к Deepest Sword).
А что за топ такой, где можно глянуть?
Ссылка же есть
Автор гений - трет неугодные комменты. Мозг, видать, нашел там же, где и жанр этой игры. Из Инди в целую Метроидванию
А чего в стим не добавляют:? Демо-фест через пару недель) Если она короткая, то могли бы выложить как демо, а потом доделать)
В стим добавить стоит 10 тыщ рублей игру вообще то, даже бесплатную.
Поиграл, минут 10. Диалоги скучные и всё скатывается к тому, что ты просто не можешь заспамить героя атаками, так как играбельный персонаж неуклюжий, тормознутый и во время выполнения атаки просто не может двигаться. В общем надо дорабатывать игру и делать из финального босса настоящего босса, а не NPC. Допроходить не стал, т.к. разнообразия нет вообще.