Культисты, ритуалы и космический ужас - лавкрафтовский пиксель-нуар The Dark Rites of Arkham выходит в феврале

Студия Postmodern Adventures решила, что нам всем не хватает атмосферного детектива с щупальцами за кадром, и анонсировала дату релиза The Dark Rites of Arkham- игра выйдет 3 февраля. В качестве бонуса разработчики обещают бесплатное DLC с саундтреком.
Напомним, что по сюжету:
Детектив Джек Фостер возвращается в полицейское управление после травматического инцидента, чтобы взять на себя расследование того, что, по-видимому, является простым политическим шантажом. Однако вскоре он сталкивается с открытием ужасного ритуального убийства, которое произошло в запертой комнате, из которой никто не мог войти или выйти, не будучи замеченным. Вместе со своим новым партнером, Харви Уитменом, экспертом по культам, Фостер ныряет глубоко в тени города Аркхэм.
Дело станет еще мрачнее, когда они узнают, что оно связано с тремя ведьмами, избежавшими суда в Салеме в 1693 году, и заговором, который может положить конец миру, который мы знаем.
Кроме того, нам обещают, более 90 детализированных фонов в стиле пиксельной графики, старого знакомого Герберта Уэста, и картины Ричарда Аптона Пикмана.
Пиксель нуар))0 лишь бы графику нормальную не делать.
Опять этот диагноз на ножках из 18 века всплыл. Никак шиза не забудут
для кого они делают подобные игры?они были актуальны в 80е
Неплохая графика для 1993 года. В 1995-м уже красивее рисовали.
Здесь анимаций больше))
А графика действительно неплохая, у 90% таких игр картинка в кашу превращается.