Культисты, ритуалы и космический ужас - лавкрафтовский пиксель-нуар The Dark Rites of Arkham выходит в феврале

Студия Postmodern Adventures решила, что нам всем не хватает атмосферного детектива с щупальцами за кадром, и анонсировала дату релиза The Dark Rites of Arkham- игра выйдет 3 февраля. В качестве бонуса разработчики обещают бесплатное DLC с саундтреком.

Напомним, что по сюжету:

Детектив Джек Фостер возвращается в полицейское управление после травматического инцидента, чтобы взять на себя расследование того, что, по-видимому, является простым политическим шантажом. Однако вскоре он сталкивается с открытием ужасного ритуального убийства, которое произошло в запертой комнате, из которой никто не мог войти или выйти, не будучи замеченным. Вместе со своим новым партнером, Харви Уитменом, экспертом по культам, Фостер ныряет глубоко в тени города Аркхэм.

Дело станет еще мрачнее, когда они узнают, что оно связано с тремя ведьмами, избежавшими суда в Салеме в 1693 году, и заговором, который может положить конец миру, который мы знаем.

Кроме того, нам обещают, более 90 детализированных фонов в стиле пиксельной графики, старого знакомого Герберта Уэста, и картины Ричарда Аптона Пикмана.