Погружение в тайны лавкрафтовского Аркхэма в трейлере мрачного хоррор-квеста The Dark Rites of Arkham

Студия Postmodern Adventures анонсировала мрачную point-and-click игру The Dark Rites of Arkham, вдохновлённую творчеством Г.Ф. Лавкрафта. Проект выйдет в 2026 году на Steam и itch.io.

Сюжет рассказывает о детективе Джеке Фостере, который после тяжёлой травмы возвращается к службе и берётся за дело политического шантажа. Однако всё оказывается куда серьёзнее: в запертой комнате совершено ритуальное убийство, связанное с ведьмами, избежавшими Салемского суда в 1693 году.

Фостер и его напарник, культолог Харви Уитмен, погружаются в тайны Аркхэма, сталкиваясь с персонажами лавкрафтианской мифологии — Гербертом Вестом, Кезией Мейсон, доктором Хиллом и другими. Игроков ждут головоломки, инвентарь и атмосферные отсылки к хоррорам 30-х годов, включая радиошоу Максвелла Фонтейна.