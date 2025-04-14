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The Dark Rites of Arkham 2026 г.
Адвенчура, Ужасы, Квест, Инди
4 2 оценки

Погружение в тайны лавкрафтовского Аркхэма в трейлере мрачного хоррор-квеста The Dark Rites of Arkham

butcher69 butcher69

Студия Postmodern Adventures анонсировала мрачную point-and-click игру The Dark Rites of Arkham, вдохновлённую творчеством Г.Ф. Лавкрафта. Проект выйдет в 2026 году на Steam и itch.io.

Сюжет рассказывает о детективе Джеке Фостере, который после тяжёлой травмы возвращается к службе и берётся за дело политического шантажа. Однако всё оказывается куда серьёзнее: в запертой комнате совершено ритуальное убийство, связанное с ведьмами, избежавшими Салемского суда в 1693 году.

Фостер и его напарник, культолог Харви Уитмен, погружаются в тайны Аркхэма, сталкиваясь с персонажами лавкрафтианской мифологии — Гербертом Вестом, Кезией Мейсон, доктором Хиллом и другими. Игроков ждут головоломки, инвентарь и атмосферные отсылки к хоррорам 30-х годов, включая радиошоу Максвелла Фонтейна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Floww

ничоси поинт клики еще живы?)

а фу*ля это пиксельная мура, аж затошнило