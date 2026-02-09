ЧАТ ИГРЫ
The Dark Rites of Arkham 03.02.2026
Адвенчура, Ужасы, Квест, Инди
6.5 17 оценок

The Dark Rites of Arkham - игра в жанре point-and-click адвенчура, вдохновленная мифами Лавкрафта уже доступна на ПК

Детектив Джек Фостер возвращается в полицию после травмирующего инцидента, чтобы возглавить расследование дела, которое на первый взгляд кажется обычным политическим шантажом. Однако вскоре он сталкивается с ужасающим ритуальным убийством, произошедшим в запечатанной комнате, из которой никто не мог незаметно проникнуть или выйти. Вместе со своим новым напарником, Харви Уитменом, экспертом по культам, Фостер погружается в тени города Аркхэм.

Дело станет еще мрачнее, когда они выяснят, что оно связано с тремя ведьмами, сбежавшими от Салемских процессов в 1693 году, и с заговором, который может положить конец миру, каким мы его знаем.

Ключевые Особенности

  • Игра в жанре «укажи и щелкни» с головоломками, основанными на использовании инвентаря.
  • Более 70 детализированных фоновых изображений в стиле пиксельной графики для изучения.
  • Сюжет, вдохновленный произведениями Г. П. Лавкрафта, познакомит вас с такими известными персонажами, как Герберт Уэст, Кезия Мейсон, доктор Карл Хилл и Генри Армитидж.
  • Музыка, написанная Матиасом Х. Ольмедо (An English Haunting), создает неповторимую атмосферу.
  • Посетите музей и погрузитесь в его атмосферу, главной достопримечательностью которого являются работы сенсационного художника Ричарда Аптона Пикмана.
  • Проверьте свои знания о Г. П. Лавкрафте и фильмах ужасов 30-х годов в увлекательной радиопередаче.

The Dark Rites of Arkham доступна для ПК в Steam и Itch.io по базовой цене 14,99 долларов, а до 17 февраля действует скидка 10%. На момент запуска к ней прилагался бесплатный DLC с саундтреком.

