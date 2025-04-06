В Аркхэме снова неспокойно. Грядет очередная игра по мотивам произведений Лавкрафта

В следующем году ожидается выход игры The Dark Rites of Arkham - мрачного квеста, вдохновленного Говардом Филлипсом Лавкрафтом.
Жуткое ритуальное убийство подвергает испытанию детективов полиции Аркхэма Джека Фостера и Харви Уитмена. По мере продвижения расследования они раскроют тревожную связь между судебными процессами над ведьмами Салема в 17 веке и концом человечества.
Несмотря на пиксельную графику разработчики обещают полное соответствие жанру:
Общий контент для взрослых, кровь, насильственные смерти, ненормативная лексика.
Сюжетная линия такова:
Детектив Джек Фостер возвращается в полицейское управление после травматического инцидента, чтобы взять на себя расследование того, что, по-видимому, является простым политическим шантажом. Однако вскоре он сталкивается с открытием ужасного ритуального убийства, которое произошло в запертой комнате, из которой никто не мог войти или выйти, не будучи замеченным. Вместе со своим новым партнером, Харви Уитменом, экспертом по культам, Фостер ныряет глубоко в тени города Аркхэм.
Дело станет еще мрачнее, когда они узнают, что оно связано с тремя ведьмами, избежавшими суда в Салеме в 1693 году, и заговором, который может положить конец миру, который мы знаем.
Игра выйдет на РС.
А квест какой, двухмерный?
Усе, нагуглил. Двухмерный, пикселированный.