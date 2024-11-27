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Dark Sector 25.03.2008
Экшен, Шутер, От третьего лица, Киберпанк
8.4 755 оценок

В Steam началась бесплатная раздача шутера от третьего лица Dark Sector

monk70
Новости

Dark Sector, шутер от третьего лица 2008 года от разработчика Warframe Digital Extremes, стал бесплатен в Steam в течение следующих 72 часов в честь предстоящего бесплатного дополнения Warframe: 1999, релиз которого запланирован на декабрь 2024 года.

За исключением небольшого числа регионов, таких как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка, пользователи Steam могут перейти на страницу Dark Sector в Steam и добавить игру в свою библиотеку.

Dark Sector ставит вас на место Хайдена Тенно, тайного агента, который должен вторгнуться в вымышленный восточноевропейский город Ласрия, скрывающий очень опасную тайну Холодной войны. Во время своей миссии он заражается вирусом техноцитов, который превращает его в машину для убийств с силами и смертоносной глефой, которую он должен использовать, чтобы спасти все.

Что касается того, как Dark Sector связана с Warframe: 1999, дополнение перенёсет игроков в год до Y2K и ретро-город в европейском стиле Höllvania, чтобы стать Артуром Найтингейлом. Это, очевидно, далеко от космического сеттинга, к которому привыкли фанаты Warframe, но это должно быть захватывающе.

В разговоре с VG247 креативный директор Ребекка Форд поделилась, что Dark Sector определённо была источником вдохновения для этого дополнения, и команда обратилась к игре за её тоном и городом, который ощущался бы европейским.

48
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
UralGames83Ru

Спасибо, добавил себе на аккаунт👍

16
Ivan Dro

Хорошая игра была в своё время, прародитель Warframe.

10
Kenn1y

На один раз реально вполне.

-1
Mad_cloud

Проходил её сто лет назад ,надо освежить воспоминания .

9
spaMER_ID

Лучше не освежать

-8
Mad_cloud spaMER_ID

Возможно

1
Punisher1

Нежданчик скидки на него небыло никогда а тут даром..

5
BigusDickus

возможно, скоро исчезнет из стима. так делают иногда.

1
kedmaker

крутая игра. недавно только вспоминал.. нужно забрать)

5
Rensky27

оооох мои олдскулыыы!

4
tyurms

и не говори. я сам увидел новость, сначала глаза протёр, потом монитор. не пропало, и пошел в стим

1
Alex Row

прадедушка варфрейма

3
Porsche911GT3RS

По случаю сыграю, олдскулы аж сводит амбиент музыка в меню.

3
1barac9U7ada7

Чёткая игруха помню всю её проходил. Только давно это было.

1
SubaruBrzDream

Спасибо разрабам за базу варфрейма)

1
MаnGo

Я миллионы отвалил за нее. А ща бесплатно(

0
Razor Soulmiy

Ты молодец, благодаря тебе Warframe строился. Пусть даже за фри ребята прикоснутся к хорошей игре.

1
Xoxlya

Самобытная игра, атмосферная, хороший саундтрек. Кто не играл - рекомендую попробовать. Гораздо лучше современных поделок на 150 гб

0
Nekromant34

🤟🤟🤟

0
Ms_M

У меня до сих пор есть диск лицуха этой игры)

0
Палыч Роков

Да, была когда-то весьма неплохая игруля, сейчас уже конечно воспринимается всратенько

0
qwerty1205

КОГДА гуарано выбрасывать жалко.и отдаешь малоимущим =))))

-10