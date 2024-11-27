В Steam началась бесплатная раздача шутера от третьего лица Dark Sector

Dark Sector, шутер от третьего лица 2008 года от разработчика Warframe Digital Extremes, стал бесплатен в Steam в течение следующих 72 часов в честь предстоящего бесплатного дополнения Warframe: 1999, релиз которого запланирован на декабрь 2024 года.

За исключением небольшого числа регионов, таких как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка, пользователи Steam могут перейти на страницу Dark Sector в Steam и добавить игру в свою библиотеку.

Dark Sector ставит вас на место Хайдена Тенно, тайного агента, который должен вторгнуться в вымышленный восточноевропейский город Ласрия, скрывающий очень опасную тайну Холодной войны. Во время своей миссии он заражается вирусом техноцитов, который превращает его в машину для убийств с силами и смертоносной глефой, которую он должен использовать, чтобы спасти все.

Что касается того, как Dark Sector связана с Warframe: 1999, дополнение перенёсет игроков в год до Y2K и ретро-город в европейском стиле Höllvania, чтобы стать Артуром Найтингейлом. Это, очевидно, далеко от космического сеттинга, к которому привыкли фанаты Warframe, но это должно быть захватывающе.

В разговоре с VG247 креативный директор Ребекка Форд поделилась, что Dark Sector определённо была источником вдохновения для этого дополнения, и команда обратилась к игре за её тоном и городом, который ощущался бы европейским.