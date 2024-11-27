В Steam началась бесплатная раздача шутера от третьего лица Dark Sector

Dark Sector, шутер от третьего лица 2008 года от разработчика Warframe Digital Extremes, стал бесплатен в Steam в течение следующих 72 часов в честь предстоящего бесплатного дополнения Warframe: 1999, релиз которого запланирован на декабрь 2024 года.
За исключением небольшого числа регионов, таких как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка, пользователи Steam могут перейти на страницу Dark Sector в Steam и добавить игру в свою библиотеку.
Dark Sector ставит вас на место Хайдена Тенно, тайного агента, который должен вторгнуться в вымышленный восточноевропейский город Ласрия, скрывающий очень опасную тайну Холодной войны. Во время своей миссии он заражается вирусом техноцитов, который превращает его в машину для убийств с силами и смертоносной глефой, которую он должен использовать, чтобы спасти все.
Что касается того, как Dark Sector связана с Warframe: 1999, дополнение перенёсет игроков в год до Y2K и ретро-город в европейском стиле Höllvania, чтобы стать Артуром Найтингейлом. Это, очевидно, далеко от космического сеттинга, к которому привыкли фанаты Warframe, но это должно быть захватывающе.
В разговоре с VG247 креативный директор Ребекка Форд поделилась, что Dark Sector определённо была источником вдохновения для этого дополнения, и команда обратилась к игре за её тоном и городом, который ощущался бы европейским.
Спасибо, добавил себе на аккаунт👍
Хорошая игра была в своё время, прародитель Warframe.
На один раз реально вполне.
Проходил её сто лет назад ,надо освежить воспоминания .
Лучше не освежать
Возможно
Нежданчик скидки на него небыло никогда а тут даром..
возможно, скоро исчезнет из стима. так делают иногда.
крутая игра. недавно только вспоминал.. нужно забрать)
оооох мои олдскулыыы!
и не говори. я сам увидел новость, сначала глаза протёр, потом монитор. не пропало, и пошел в стим
прадедушка варфрейма
По случаю сыграю, олдскулы аж сводит амбиент музыка в меню.
Чёткая игруха помню всю её проходил. Только давно это было.
Спасибо разрабам за базу варфрейма)
Я миллионы отвалил за нее. А ща бесплатно(
Ты молодец, благодаря тебе Warframe строился. Пусть даже за фри ребята прикоснутся к хорошей игре.
Самобытная игра, атмосферная, хороший саундтрек. Кто не играл - рекомендую попробовать. Гораздо лучше современных поделок на 150 гб
🤟🤟🤟
У меня до сих пор есть диск лицуха этой игры)
Да, была когда-то весьма неплохая игруля, сейчас уже конечно воспринимается всратенько
КОГДА гуарано выбрасывать жалко.и отдаешь малоимущим =))))